Polícia Civil cumprimento 4 mandados de busca e apreensão em Cacoal e Jaru

Por PC/RO

Publicada em 13/11/2026 às 13h30

A Polícia Civil de Rondônia, por meio da Delegacia Regional de Cacoal, da 2ª Delegacia de Repressão ao Crime Organizado (DRACO2) e o Ministério Público do Estado de Rondônia (MPRO), deflagraram, nesta sexta-feira (13), uma operação para o cumprimento de quatro mandados de busca e apreensão nos municípios de Cacoal e Jaru.

A operação constitui um desdobramento das investigações que resultaram na prisão em flagrante, no dia 10 de novembro de 2026, do então diretor do Hospital Municipal Materno Infantil de Cacoal, suspeito de oferecer R$ 5 mil à secretária municipal de Saúde para favorecer uma empresa terceirizada responsável pela prestação de serviços médicos ao município.

Após a prisão, surgiram informações de que um terceiro indivíduo teria se deslocado até a residência do investigado e retirado objetos do imóvel. A movimentação levantou suspeitas sobre uma possível tentativa de ocultação ou destruição de elementos de prova, com potencial de comprometer o esclarecimento dos fatos.

Diante desses novos elementos, as equipes policiais, em conjunto com o Ministério Público, deram prosseguimento às investigações, com o objetivo de identificar os envolvidos, esclarecer as circunstâncias da retirada dos objetos e verificar eventual atuação destinada a embaraçar a apuração criminal.

As quatro buscas realizadas nesta sexta-feira têm por finalidade localizar e apreender documentos, dispositivos eletrônicos e outros elementos que possam contribuir para a identificação de eventuais práticas ilícitas, inclusive relacionadas à possível ocultação de provas.

As investigações prosseguem para esclarecer a extensão dos fatos, identificar eventuais outros envolvidos e apurar as responsabilidades criminais, observadas as garantias legais dos investigados.