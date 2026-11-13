Cacoalense conquista 2º lugar no Prêmio Florada e recebe troféu com a presença de Cássio Gois

Por Assessoria

Publicada em 13/11/2026 às 13h50

Priscila Palogan Suriui, moradora da Aldeia Amaral, alcançou 90,70 pontos e conquistou o título de segundo melhor café Canéfora do Brasil. Rondônia também se destacou com outras duas premiações, evidenciando a força da cafeicultura feminina no estado.

O talento, a dedicação e a força das mulheres do campo de Rondônia ganharam destaque no cenário nacional. Com raízes na terra, trabalho em família e sonhos que ultrapassam fronteiras, 13 produtoras rurais do estado participaram da 9ª edição do Prêmio Florada, iniciativa que reconhece e valoriza a qualidade dos cafés produzidos por mulheres em todo o Brasil.

Entre as grandes conquistas está a de Priscila Palogan Suriui, de Cacoal, moradora da Aldeia Amaral, que conquistou o segundo lugar nacional na categoria Canéfora, com a expressiva nota de 90,70 pontos, alcançando o reconhecimento de um dos melhores cafés do país.

O Prêmio Florada é um projeto realizado pelo Grupo 3 Corações, que há quase dez anos incentiva o protagonismo feminino na cafeicultura brasileira. Ao longo de sua trajetória, o concurso já recebeu mais de 8 mil amostras de café de diferentes regiões produtoras do país. Nesta 9ª edição, foram 910 amostras inscritas, representando 37 regiões produtoras, demonstrando a diversidade, a qualidade e a evolução da cafeicultura brasileira.

Rondônia foi representada por mulheres de diferentes municípios: seis produtoras de Cacoal, três de Novo Horizonte do Oeste, duas de Espigão do Oeste, uma de Nova Brasilândia do Oeste e uma de Alta Floresta do Oeste. As participantes embarcaram rumo a Minas Gerais levando não apenas seus cafés, mas também histórias de dedicação, superação e orgulho de suas origens.

Além da conquista de Priscila, Rondônia também garantiu destaque na premiação regional. Lúcia Helena de Oliveira, das Matas de Rondônia, da propriedade Sítio Sonho Real, em Novo Horizonte do Oeste, e Maria Aparecida Barboza, do Sítio Santa Clara, de Monte Negro, também foram reconhecidas, ampliando a presença do estado entre os cafés de qualidade do Brasil.

O deputado estadual Cássio Gois acompanhou de perto a participação das produtoras em Minas Gerais e esteve presente para compartilhar esse momento de reconhecimento e celebrar as conquistas das mulheres rondonienses.

Para o parlamentar, valorizar essas produtoras é reconhecer o trabalho de famílias que fazem da agricultura uma importante força para o desenvolvimento de Rondônia.

“É uma alegria muito grande estar aqui e ver mulheres rondonienses levando o nome do nosso estado tão longe. Cada prêmio representa muito mais do que a qualidade de um café: representa a dedicação de famílias inteiras, o esforço de quem acredita na terra e a força da nossa agricultura familiar. Nosso compromisso é continuar incentivando a produção, a comercialização e a valorização dos cafés de Rondônia, criando oportunidades para que nossos produtores cresçam e conquistem novos mercados”, destacou Cássio Gois.

O deputado também tem atuado no fortalecimento da agricultura familiar, destinando recursos para apoiar as famílias rurais e incentivar a produção. Entre as iniciativas está o apoio a ações que ampliam programas como o Porteira Adentro, com investimentos em maquinários e serviços que auxiliam os produtores na abertura de tanques, estruturas fundamentais para o armazenamento de água e a irrigação das lavouras de café, especialmente nos períodos de estiagem.

A atuação busca oferecer melhores condições de trabalho no campo, ampliar a produtividade e fortalecer toda a cadeia produtiva, da lavoura à comercialização.

Mulheres que transformam histórias em conquistas

Por trás de cada grão de café existe uma história de coragem, dedicação e trabalho. São mulheres que participam de todas as etapas da produção, ajudam a movimentar a economia, geram renda e mostram que o protagonismo feminino também floresce no campo.

A conquista de Priscila Palogan Suriui e o reconhecimento de outras produtoras rondonienses demonstram que Rondônia tem muito a oferecer ao Brasil quando o assunto é qualidade, inovação e agricultura familiar.

Mais do que participar de um concurso, essas mulheres levaram o nome de Rondônia para o cenário nacional e mostraram que, quando há incentivo, oportunidade e reconhecimento, o trabalho de quem vive da terra pode alcançar grandes conquistas.