Futuro governo já teria nomes de secretários, Casa Civil, DER e Segurança na lista, Ato prudente do presidente da Assembleia Legislativa

Por Waldir Costa / Rondônia Dinâmica

Publicada em 13/11/2026 às 14h00

Sedec – A Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Sedec) de Rondônia já teria seu titular na futura equipe do governador-eleito, senador Marcos Rogério, que também preside o PL no Estado. Rogério foi eleito no primeiro turno nas eleições gerais de outubro com 56.86% (537.370 votos), mas não anunciou, publicamente, nomes que irão compor sua equipe de governo a partir de 6 de janeiro do próximo ano. Muito discretamente se comenta nos bastidores, que Rogério já teria o nome para ocupar a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico-Sedec, de um político dos mais conhecidos em Rondônia, que inclusive, já foi titular de a mesma secretaria no atual governo de Marcos Rocha (PSD), que está no segundo mandato seguido. Seria o vice-governador Sérgio Gonçalves, que teve divergências com Rocha e perdeu o cargo de secretário de Estado e se tornou um adversário do governador, não um parceiro. Coisas da política...

DER/Casa Civil – Assim como se comenta sobre a possibilidade de Sérgio ocupar o cargo de secretário da Sedec, já se ouvia ilações sobre outros nomes conhecidos na política regional, como do ex-diretor presidente da Sociedade de Hidrovias e Portos de Rondônia, ex-deputado estadual, Leudo Buriti para a Casa Civil. Leudo tem uma ampla folha de serviços prestados na área pública. Além dos cargos já citados, ele também foi vereador, presidente da Câmara e ocupou o cargo de Secretário da Fazenda em Ji-Paraná, segundo maior município econômico, social e politicamente de Rondônia. O prefeito de Nova Mamoré, Marcelo Brasileiro (PL), que está no segundo mandato seguido (foi reeleito em 2024 com 63.48% dos votos válidos) está sendo citado como futuro diretor do Departamento de Estradas de Rodagem-DER. Caso sejam confirmados os nomes citados, seguramente Marcos Rogério está formatando uma equipe de pessoas qualificadas com experiências políticas e administrativas.

Segurança – O deputado estadual e vice-governador-eleito, delegado Rodrigo Camargo (Podemos-Ariquemes) é um dos nomes que daria para afirmar com uma certa margem de segurança, como o futuro secretário de Segurança, Defesa e Cidadania (Sesdec). Além de delegado e atualmente deputado, Camargo é considerado um dos parlamentares mais atuantes na Assembleia Legislativa (Ale), não somente em relação ao seguimento de segurança pública, mas também no social, agricultura, pecuária, rodoviário. Em certos momentos é até exagerado em seus questionamentos, mas sempre mantém a coerência sobre o que defende, reivindica, questiona. Após ele e o seu colega de região, o delegado Lucas Torres (PL-Buritis), reeleito com de 28.988 votos, o quarto mais bem votado nas eleições de outubro, assumirem como deputados, a violência e a criminalidade nas regiões de Ariquemes e Buritis, sempre muito elevadas reduziram de forma significativa. Rondônia precisa de ações preventivas, ofensivas e permanentes no combate à criminalidade.

Prudência – Muita gente “na bronca” com o presidente da Assembleia Legislativa (Ale), Laerte Gomes (PSD/Ji-Paraná), vice-presidente, que está no cargo, porque o presidente, Alex Redano (Republicanos-Ariquemes), assumiu o cargo de governador, e o titular, Marcos Rocha (PSD), está em viagem para o exterior. Laerte assinou o Ato P 051/2026, que dispõe sobre a suspensão temporária de pagamentos, abertura de procedimentos licitatórios e formalização de novas contratações no âmbito da Ale-RO. A publicação no DO de 10/11 diz que “ficam temporariamente suspensos, no âmbito da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia, até o dia 19 de novembro: os pagamentos decorrentes da conversão em pecúnia, férias e de licença-prêmio dos servidores, ressalvadas vigentes, exceto água, energia elétrica, internet e encargos; abertura de novos procedimentos licitatórios; formalização de novas contratações administrativas, inclusive decorrentes de dispensa de inexigibilidade de licitação; medidas previstas no art. 1º não se aplicam às despesas à aos procedimentos cuja realização seja indispensável ao cumprimento de obrigação judicial e outras formalidades.

Prudência – Ocorre que Laerte é presidente até a próxima quinta-feira (19), período em que Redano está respondendo pelo cargo de governador. Para quem não tem conhecimento de como funciona a administração da Ale-RO, caso Laerte assine ou abone qualquer ação durante o período em que permanecer presidente, todos os contratos e demais itens citados também terá ele, como responsável, no caso, coo-responsável, porque estaria avalizando o que está contratado. Como é um período, Laerte está correto em publicar o Ato P 051/2026, pois em caso contrário teria que rever praticamente tudo o que foi liberado pelo presidente Alex Redano. É mais uma questão de segurança jurídica, nada que possa prejudicar os servidores. Prudência e caldo de galinha não fazem mal a ninguém...

Respigo

O futuro comandante do Incra (Instituto de Terras e Cartografia) em Rondônia tem muito a ver com o senador Confúcio Moura (MDB), que não disputou a reeleição e nem cargos eletivos nas eleições de outubro. Segundo as informações, seguras, será o genro de Confúcio quem assumira o cargo a partir de o presidente-reeleito Lula da Silva (PT), ser empossado para um novo mandato a partir de 5 de janeiro +++ O Orçamento de Rondônia para 2027, R$ 20,44 bilhões está sendo analisado na Assembleia Legislativa (Ale). O relator, deputado Ezequiel Neiva (UB-Cerejeiras), presidente da Comissão de Finanças, Economia, Tributação, Orçamento e Organização Administrativa tem até o dia 22 de dezembro para levar o orçamento para ser discutido e votado em plenário. +++ Caso não seja aprovado este ano, ele será analisado pelos deputados, após o recesso (22/12 a 04/01/27). O próximo governador terá que utilizar o orçamento deste ano acrescido de 1,12 avos até a aprovação do Orçamento 2027 +++ Não esqueça. No sábado (14), você que gosta de futebol tem um compromisso da maior importância a partir das 6h15 para assistir o “importante” amistoso entre Brasil e Japão!!! +++

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