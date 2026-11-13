Deputada Sílvia Cristina participa de fórum de saúde e defende acesso mais rápido a medicamentos no SUS

Por Assessoria

Publicada em 13/11/2026 às 13h59

A deputada federal Sílvia Cristina (PP) participou do Rio Health Forum, no Rio de Janeiro, para debater novas tecnologias e caminhos para ampliar o acesso da população a tratamentos de saúde. Na programação, a parlamentar destacou a necessidade de acelerar a chegada de medicamentos ao Sistema Único de Saúde (SUS), uma das frentes de atuação de seu mandato na Câmara dos Deputados.

Convidada para participar como palestrante, Sílvia levou ao debate uma proposta legislativa de sua autoria, apresentada em conjunto com outro parlamentar, para tornar mais rápida a incorporação de novas tecnologias e medicamentos ao SUS. A iniciativa busca reduzir a espera de pacientes por tratamentos e a necessidade de recorrer à Justiça para obtê-los.

“Quando tem algum medicamento novo, eficaz para salvar vidas, ele demora a chegar lá na ponta”, afirmou a deputada. Segundo Sílvia, essa demora afeta diretamente quem depende da rede pública e precisa iniciar o tratamento. “Nós queremos reverter isso”, ressaltou.

Ao anunciar sua participação, a parlamentar também informou que receberia uma homenagem pelo trabalho desenvolvido na Câmara Federal. Durante o fórum, acompanhou debates sobre inovação e políticas públicas, além de compartilhar experiências com representantes do setor da saúde.

“A inovação na saúde precisa caminhar junto com políticas públicas que garantam mais qualidade de vida à população”, destacou Sílvia. A deputada reforçou que o conhecimento e as experiências discutidas no encontro devem contribuir para medidas que façam os tratamentos chegar mais rápido a quem precisa.