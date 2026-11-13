Semas abre inscrições para eleição do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência (CMDPD)

Por ASSESSORIA

Publicada em 13/11/2026 às 14h58

A Prefeitura de Rolim de Moura, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social (SEMAS), publicou o Edital nº 001/2026, convocando a sociedade civil organizada, pessoas com deficiência, familiares, cuidadores e entidades do setor para o Fórum de Eleição do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência (CMDPD) para a gestão do biênio 2027/2028.

As inscrições para os candidatos a conselheiros ocorrem de forma 100% on-line entre os dias 16 e 23 de novembro de 2026, diretamente pelo portal oficial do município.

Nota: Conforme a legislação, a função de membro do Conselho é de relevante interesse público e não remunerada.

Cronograma do Processo Eleitoral:

16/11 a 23/11/2026: Período de inscrições on-line dos candidatos da sociedade civil;

24/11/2026: Publicação da lista preliminar de inscritos;

27/11/2026 (das 8h30 às 12h00): Assembleia de Eleição e proclamação dos eleitos na Câmara Municipal de Rolim de Moura;