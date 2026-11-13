Prefeitura reforça recuperação de estradas de acesso a União Bandeirantes e Léo Moraes busca parceria para ampliar serviços

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 13/11/2026 às 15h20

A Prefeitura de Porto Velho realiza serviços de recuperação de pontes, terraplanagem e abertura de bueiros nas estradas que atendem o distrito de União Bandeirantes. Para ampliar as frentes de trabalho, a gestão do prefeito Léo Moraes iniciou negociações com o Governo de Rondônia para firmar um termo de cooperação que poderá incluir equipes e maquinário do Estado.

As intervenções abrangem a linha 101, uma das principais rotas de acesso ao distrito e de escoamento da produção agrícola, e o ramal que liga à comunidade de Nova Dimensão. Com quase 70 quilômetros de extensão, a linha 101 é utilizada no transporte de café, soja, milho e outras culturas. União Bandeirantes fica a aproximadamente 160 quilômetros da área urbana da capital.

Prefeitura reforça a recuperação de pontes, terraplanagem e melhorias nas linhas e ramais de União Bandeirantes, garantindo melhores condições de acesso e escoamento da produção rural

Segundo o secretário municipal de Infraestrutura, Liandro de Almeida Loyola, a Prefeitura mantém uma equipe permanente na região, mas o aumento das chuvas tornou necessária uma intervenção mais ampla. “Já estamos em ritmo acelerado, trabalhando em pontes e ramais”, afirmou.

A cooperação com o governo estadual ainda está em negociação. Ao comentar a proposta, Léo Moraes disse que a parceria deverá reforçar os serviços nos acessos rurais. “Acredito que esse termo de cooperação é mais um passo para fortalecer o trabalho da Prefeitura dentro das linhas rurais que ligam os nossos distritos”, declarou.

De acordo com a administração municipal, os serviços em andamento buscam melhorar as condições de tráfego para moradores e produtores rurais. A Prefeitura não informou prazo para concluir as intervenções nem uma data para a assinatura do termo de cooperação.

Com informações da Secretaria Municipal de Comunicação (Secom)