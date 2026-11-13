SEMTEC - Oportunidades de estágio para estudantes dos cursos de Direito e Educação Física.

Por Assessoria

Publicada em 13/11/2026 às 15h27

A Prefeitura de Ariquemes, por meio da SEMTEC, está com oportunidades de estágio para estudantes dos cursos de Direito e Educação Física.

📌 Vagas disponíveis:

⚖️ Direito: 02 vagas (Cursando faculdade do 3º ao 7º período).

🏃 Educação Física: 01 vaga (Cursando faculdade do 2º ao 6º período).

💰 Bolsa-estágio: R$ 1.571,00

🕐 Horário: segunda a sexta-feira, das 7h30 às 13h30.

📍 Local: Ariquemes – RO.

Os candidtos devem ter conhecimentos básicos em informática, boa comunicação e organização.

📅 Inscrições até 18/11/2026!

📲 Acesse: https://carreiras.iel.org.br/RO

⚠️ Localize a vaga da SEMTEC no Portal Carreiras IEL e realize sua candidatura.

Aproveite essa oportunidade de adquirir experiência profissional e desenvolver seus conhecimentos!