Irmãos paralímpicos de Rondônia conquistam medalhas no Uzbequistão e na Colômbia

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 13/11/2026 às 15h27

Os irmãos Kesley Josué Pereira Teodoro, de 33 anos, e Ketyla Teodoro, de 30, seguem acumulando resultados no atletismo paralímpico internacional. Em setembro, Ketyla conquistou três medalhas de bronze no Campeonato Sul-Americano realizado na Colômbia, nas provas de 100, 200 e 400 metros rasos. Já Kesley retornou do Uzbequistão na última sexta-feira (6), após garantir a prata nos 100 metros durante um evento-teste para o Mundial de Atletismo.

Especialista nos 400 metros rasos, Ketyla também possui medalhas em competições mundiais e pan-americanas, além de título brasileiro. O irmão, que soma 14 anos de carreira, é recordista sul-americano, medalhista mundial e multicampeão nacional. Atualmente, Kesley treina em São Paulo com a seleção brasileira.

A preparação dos dois atletas com deficiência visual conta, desde 2019, com patrocínio do Grupo Rovema. Os recursos financeiros são destinados ao suporte dos treinamentos realizados em São Paulo e à participação em competições fora do país, incluindo Mundiais e Paralimpíadas.

Ao comentar a trajetória dos irmãos, Kesley destacou que o esporte proporcionou oportunidades apesar das limitações decorrentes da deficiência visual. O atleta também atribuiu à parceria com a empresa parte das condições que permitiram ampliar sua participação em competições internacionais. "Foi o apoio do Grupo Rovema que nos permitiu voar mais alto", afirmou.

Para o presidente do Grupo Rovema, Adélio Barofaldi, o incentivo busca ampliar as oportunidades de atletas rondonienses diante das dificuldades de infraestrutura esportiva existentes no estado. Segundo ele, o patrocínio permite que os competidores disputem provas de alto nível e representem Rondônia no cenário mundial.

A diretora institucional da empresa, Lediana Ghedin, ressaltou que o acompanhamento dos irmãos já dura sete anos. Na avaliação dela, a continuidade do investimento contribui para que atletas com talento e dedicação disponham de melhores condições para desenvolver suas carreiras.

"Cada conquista mostra o quanto o incentivo faz diferença na vida de quem tem talento, dedicação e precisa de oportunidades", declarou Lediana.

Com resultados obtidos em competições sul-americanas e mundiais, Kesley e Ketyla mantêm suas trajetórias no atletismo paralímpico brasileiro, contando com o apoio financeiro da empresa rondoniense para a preparação esportiva e a participação em torneios internacionais.