Por Assessoria

Publicada em 17/11/2026 às 08h20

O prefeito Jeverson Lima anunciou, durante reunião realizada na manhã desta segunda-feira (16), que a Prefeitura de Jaru ampliará as obras do Asfalta Jaru, com a construção de mais 14 quilômetros de asfalto novo que contemplarão diversas ruas em vários bairros do município.

O investimento de R$ 10 milhões será executado em parceria com o deputado estadual Dr. Luís do Hospital.

O prefeito destacou que as obras, além de ampliar o projeto de pavimentação asfáltica no município, contribuem diretamente para garantir mais desenvolvimento, mobilidade urbana e melhores condições de tráfego. “Em menos de dois anos, já construímos mais de 50 quilômetros de asfalto e estamos trabalhando para avançar ainda mais”, afirmou.

Também participaram da reunião de lançamento o vice-prefeito Grécio Benedito, a presidente da Câmara de Vereadores, Tatiane da Saúde, além dos vereadores Schimiti Patroleiro, Marcão de Tarilândia e Mestre Café, os secretários de infraestrutura e serviços públicos, Chrystian Figueiredo e Polaquinho, o secretário de gabinete, João Paulo Montenegro, a secretária de planejamento e desenvolvimento econômico, Edileuza Sena, e servidores da equipe de asfalto.

Prefeitura de Jaru lança pacote de mais de 14 km de asfalto; investimento de R$ 10 milhões contemplará diversas ruas em vários bairros do município

O prefeito Jeverson Lima anunciou, durante reunião realizada na manhã desta segunda-feira (16), que a Prefeitura de Jaru ampliará as obras do Asfalta Jaru, com a construção de mais 14 quilômetros de asfalto novo que contemplarão diversas ruas em vários bairros do município.

O investimento de R$ 10 milhões será executado em parceria com o deputado estadual Dr. Luís do Hospital.

O prefeito destacou que as obras, além de ampliar o projeto de pavimentação asfáltica no município, contribuem diretamente para garantir mais desenvolvimento, mobilidade urbana e melhores condições de tráfego. “Em menos de dois anos, já construímos mais de 50 quilômetros de asfalto e estamos trabalhando para avançar ainda mais”, afirmou.

Também participaram da reunião de lançamento o vice-prefeito Grécio Benedito, a presidente da Câmara de Vereadores, Tatiane da Saúde, além dos vereadores Schimiti Patroleiro, Marcão de Tarilândia e Mestre Café, os secretários de infraestrutura e serviços públicos, Chrystian Figueiredo e Polaquinho, o secretário de gabinete, João Paulo Montenegro, a secretária de planejamento e desenvolvimento econômico, Edileuza Sena, e servidores da equipe de asfalto.