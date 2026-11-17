Por Assessoria

Publicada em 17/11/2026 às 08h10

Deputado estadual Pedro Fernandes (PRD) (Foto: Assessoria Parlamentar)

O deputado estadual Pedro Fernandes (PRD) participou, no último fim de semana, da confraternização da equipe da Cavalgada Vô Bento. O encontro marcou a prestação de contas do valor arrecadado durante a tradicional cavalgada: R$ 240.372,00, doados ao Hospital do Amor.



O valor vai apoiar o trabalho do hospital no atendimento a pacientes com câncer, em uma ação solidária que une tradição e cuidado com quem mais precisa.



Pedro Fernandes parabenizou todos os envolvidos na organização e as comitivas que participaram do evento e tornaram possível o resultado.



“Foi um momento de prestação de contas e de muita gratidão. Parabéns a todos os envolvidos na organização e a todas as comitivas que participaram e possibilitaram esse maravilhoso resultado”, afirmou o deputado.



A Cavalgada Vô Bento reforça a força da tradição como instrumento de solidariedade, transformando a participação de cada comitiva em ajuda concreta a pacientes que enfrentam o câncer.