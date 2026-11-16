Por Isabelly Rodrigues

Publicada em 16/11/2026 às 16h26

A aplicação das provas do Sistema de Avaliação Educacional de Rondônia (Saero) 2026 começou nesta segunda-feira (16) e segue até 30 de novembro, nas escolas das redes públicas estadual e municipais. A avaliação tem previsão de alcançar 122.967 estudantes em 52 municípios de Rondônia, com o objetivo de diagnosticar a aprendizagem, identificar avanços e dificuldades e orientar ações para fortalecer a qualidade da educação.

Participam estudantes do 2º, 3º, 5º e 9º anos do Ensino Fundamental e do 2º ano do Ensino Médio. Do total previsto, 101.835 são estudantes do Ensino Fundamental e 21.132 do Ensino Médio. As provas contemplam as áreas de Língua Portuguesa e Matemática e são aplicadas por profissionais capacitados, seguindo procedimentos técnicos e metodológicos para garantir a segurança, a padronização e a qualidade da avaliação.

O titular da Secretaria de Estado da Educação (Seduc), Alisson Maia, ressaltou que o Saero é uma ferramenta importante para o planejamento pedagógico, pois oferece informações que ajudam as escolas a reconhecer as habilidades já desenvolvidas pelos estudantes e identificar os pontos que precisam de maior atenção.

Segundo o coordenador estadual do Saero, Kary Falcão, o trabalho conjunto contribui para a organização e a qualidade da avaliação. “Estamos iniciando uma etapa fundamental para acompanhar a aprendizagem dos estudantes da rede pública de Rondônia’’, explicou.

SUPORTE TÉCNICO

Nesta segunda-feira (16), também foi realizado um plantão técnico com o Centro de Políticas Públicas e Avaliação da Educação (CAED), instituição responsável pela elaboração dos cadernos de testes, pela correção das avaliações e pela definição das métricas utilizadas na análise dos resultados. O acompanhamento oferece suporte técnico durante o processo de aplicação.

AVALIAÇÃO

Em Língua Portuguesa, são avaliadas competências relacionadas à leitura, interpretação de textos, compreensão de diferentes gêneros textuais, identificação de informações e construção de sentidos. Em Matemática, os conteúdos envolvem raciocínio lógico, resolução de problemas, operações, grandezas e medidas, geometria e tratamento da informação, incluindo tabelas e gráficos.

O Saero utiliza a Teoria de Resposta ao Item (TRI), metodologia que analisa o desempenho dos estudantes considerando não apenas a quantidade de acertos, mas também as características de cada questão e os diferentes níveis de proficiência. Além dos testes, são aplicados questionários contextuais para compreender fatores sociais, econômicos e educacionais relacionados à aprendizagem. Esses instrumentos são previstos especialmente para estudantes do 5º e 9º anos do Ensino Fundamental e do 2º ano do Ensino Médio.

ESTRATÉGIAS PEDAGÓGICAS

Para preparar as unidades de ensino, são realizadas orientações técnicas, reuniões de alinhamento e capacitações sobre procedimentos, instrumentos avaliativos, protocolos e cronogramas. Os resultados obtidos serão utilizados para identificar habilidades consolidadas e dificuldades de aprendizagem, subsidiando ações de recomposição das aprendizagens, alfabetização, formação continuada de professores e gestores e estratégias pedagógicas nas escolas.