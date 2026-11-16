Por Gregori Rodrigues

Publicada em 16/11/2026 às 16h14

Mais de 250 atletas participaram, nos dias 14 e 15 de novembro, da 5ª e última etapa Estadual do Tênis de Mesa Brasil (TMB), realizada no Ginásio Poliesportivo Cláudio Coutinho, em Porto Velho. A competição reuniu representantes de seis municípios rondonienses e marcou o encerramento do calendário estadual da modalidade em 2026. As disputas ocorreram nos períodos da manhã, tarde e noite, ao longo dos dois dias. Participaram atletas de Porto Velho, Ariquemes, Ji-Paraná, Rolim de Moura, Vilhena e Alta Floresta d’Oeste, promovendo a integração entre competidores de diferentes regiões do estado.

DESENVOLOVIMENTO DA MOBILIDADE

O governador de Rondônia, Marcos Rocha, destaca que o incentivo ao esporte faz parte das ações do Estado para ampliar oportunidades e valorizar os atletas rondonienses. “Apoiar o esporte é investir nas pessoas, incentivar talentos e criar oportunidades para que atletas de diferentes municípios possam participar de competições e desenvolver suas habilidades. Nosso compromisso é fortalecer as modalidades esportivas e ampliar o acesso ao esporte em Rondônia”, afirma.

O secretário da Sejucel, Godofredo Neto, ressalta a importância da parceria com as entidades esportivas para manter o calendário de competições e incentivar a participação de atletas de todo o estado. “A realização de etapas como essa fortalece o tênis de mesa em Rondônia, aproxima atletas de diferentes municípios e contribui para o desenvolvimento da modalidade. O apoio do governo do estado viabiliza oportunidades aos esportistas rondonienses”, destaca.

Segundo o presidente da entidade, Jesse Tagino, o apoio do Governo de Rondônia, por meio da Sejucel, contribui para ampliar as oportunidades de participação e incentivar o desenvolvimento da modalidade nos municípios.

A realização da etapa final do TMB Estadual reforça a importância de manter um calendário esportivo ativo em Rondônia, com oportunidades para atletas de diferentes municípios e incentivo à participação em competições. Iniciativas como essa contribuem para fortalecer o esporte de base, revelar talentos e ampliar a presença das modalidades esportivas no estado, promovendo integração, desenvolvimento e novas perspectivas para os esportistas rondonienses.