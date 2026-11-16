Por Adenilson Florentino

Publicada em 16/11/2026 às 16h01

O governo de Rondônia, por meio da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental (Sedam) integra a programação oficial do Pavilhão Brasil na 31ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP31), evento que ocorre de 9 a 20 de novembro, em Antalya, na Turquia. A proposta apresentada pela Diretoria de Governança Climática (Dgovclima) foi selecionada pelo Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA) e levará ao debate experiências e soluções relacionadas ao financiamento, à tecnologia e à resiliência climática. Com o tema “Do financiamento à escala: plataformas tecnológicas subnacionais para a resiliência climática”, o painel será realizado nesta segunda-feira (16), das 12h45 às 13h45, no Auditório Belém do Pavilhão Brasil.

O encontro discute caminhos para ampliar o acesso ao financiamento climático, fortalecer o uso de tecnologias e estimular a cooperação entre governos subnacionais. A proposta reunirá experiências de Rondônia e de outros estados, além de parceiros nacionais e internacionais, para debater como financiamento, plataformas tecnológicas, dados e cooperação podem contribuir para transformar conhecimento técnico em ações concretas de adaptação e resiliência nos territórios.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, ampliar a participação do estado nas discussões internacionais sobre mudanças climáticas é fundamental. “Temos trabalhado por um desenvolvimento que considere a proteção dos recursos naturais, as necessidades da população e as oportunidades de crescimento sustentável, por isso a participação de Rondônia reforça a importância de levarmos a realidade e as experiências do nosso estado para o debate internacional sobre mudanças climáticas. Esse enfrentamento exige planejamento, investimentos e cooperação entre os governos, para que possamos construir soluções efetivas e preparar os territórios para os impactos das mudanças do clima”, evidenciou.

O diretor de Governança Climática da Sedam, Diogo Martins Rosa, destacou o potencial da proposta para a implementação de medidas de adaptação às mudanças climáticas. “O desafio é transformar o conhecimento técnico e as ferramentas de planejamento em soluções que possam ser aplicadas na realidade dos territórios, para isso, precisamos avançar na integração de plataformas tecnológicas, na identificação de oportunidades de financiamento e na cooperação entre governos. O painel permitirá compartilhar experiências e discutir caminhos para ampliar a capacidade dos estados de planejar e executar ações de adaptação e resiliência climática.”

De acordo com o secretário da Sedam, Marco Antonio Lagos, a participação na programação oficial do Pavilhão Brasil reforça a importância de inserir as experiências e prioridades ambientais do estado nas discussões internacionais sobre o futuro climático. “Rondônia tem uma realidade ambiental estratégica e desafios que exigem planejamento, responsabilidade e políticas públicas permanentes e estar representado na programação oficial do Pavilhão Brasil é uma oportunidade de dar visibilidade ao nosso estado e contribuir para uma discussão que ultrapassa fronteiras. O enfrentamento das mudanças climáticas exige compromisso dos governos e decisões que considerem tanto a proteção do patrimônio natural quanto às necessidades da população e o desenvolvimento sustentável”, enfatizou.