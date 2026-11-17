Por Jhon Silva

Publicada em 17/11/2026 às 16h17

Quem utiliza diariamente a rua Benedito Inocêncio, na zona Leste de Porto Velho, seja para trabalhar, estudar ou realizar outras atividades, sabe da importância de uma sinalização adequada para garantir mais segurança no trânsito. Pensando nisso, a Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Segurança, Trânsito e Mobilidade (Semtran), realizou melhorias na sinalização horizontal da via.

Os serviços contemplaram o trecho entre a avenida Guaporé e a rua União. Ao longo desse percurso, os cruzamentos receberam pinturas de PARE e linhas de retenção, que orientam os motoristas sobre os pontos em que devem parar antes de atravessar as vias.

MAIS SEGURANÇA NOS CRUZAMENTOS

Outra melhoria é a implantação da Yellow Box nos cruzamentos da rua Benedito Inocêncio com as avenidas Mamoré e José Amador dos Reis.

A Yellow Box é uma marcação amarela no pavimento que delimita uma área que deve permanecer livre para a circulação dos veículos. A sinalização evita que motoristas parem sobre os cruzamentos e bloqueiem a passagem de outros condutores. Quando não houver espaço para seguir, o motorista deve aguardar antes da área demarcada.

O prefeito Léo Moraes destacou a importância das intervenções para melhorar a circulação e proporcionar mais segurança a quem utiliza as vias diariamente.

“Nosso compromisso é melhorar a mobilidade urbana e oferecer mais segurança para a população. Cada melhoria na sinalização contribui para organizar o trânsito e proteger a vida de motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres”.

As intervenções buscam organizar o fluxo de veículos nos cruzamentos e orientar os condutores sobre os pontos de parada e as áreas que devem permanecer livres, contribuindo para uma circulação mais segura.

O secretário municipal de Segurança, Trânsito e Mobilidade, Iremar Torres, explicou a importância da sinalização para a organização do trânsito.

“Estamos reforçando a sinalização para orientar os condutores e evitar que os cruzamentos sejam bloqueados. A Yellow Box ajuda a manter o trânsito fluindo, mas é fundamental que os motoristas respeitem as marcações”.

A Semtran reforça que o respeito à sinalização é fundamental para o bom funcionamento das intervenções. Os condutores devem observar as marcações no pavimento, respeitar os pontos de parada e evitar bloquear os cruzamentos, contribuindo para a segurança de todos que circulam pela região.

A iniciativa integra os serviços de sinalização viária realizados pela Prefeitura, com o objetivo de organizar a circulação e reduzir os riscos de acidentes nas ruas e avenidas da capital.