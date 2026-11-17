Por IG

Publicada em 17/11/2026 às 16h01

Gabriela de Chevalier, enteada do cantor Lulu Santos, foi presa em flagrante na segunda-feira (16), no Rio de Janeiro, após ser acusada de injúria racial contra funcionárias de uma unidade de saúde. Em um áudio, ela confirmou que estava na delegacia e confessou ter cometido um crime.

A ocorrência foi registrada no Centro Municipal de Saúde Ernani Agrícola, localizado em Santa Teresa, na região central da capital fluminense. Segundo informações da Polícia Civil, Gabriela procurou o local para receber uma vacina.

Depois do atendimento, teria retornado ao primeiro andar da unidade e iniciado uma discussão com funcionárias, que acabou resultando no crime e em sua prisão.

O que aconteceu no posto de saúde?

De acordo com os relatos apresentados à polícia, Gabriela teria voltado ao local por volta das 8h50, cerca de cinco minutos depois de subir para receber a vacina. Uma agente comunitária de saúde afirmou que a mulher estava alterada e começou a ofender profissionais da unidade.

Em depoimento, a funcionária relatou ter sido chamada de “vaca”. Ela também afirmou que Gabriela fez comentários depreciativos sobre a presença de mulheres negras entre os trabalhadores do posto.

“Aquelas vaca. Lá em cima tem uma preta, aqui tem outra preta. 60% dos trabalhadores aqui são pretos”, teria dito Gabriela, conforme o relato da funcionária divulgado pelo O Dia.

A Polícia Militar foi acionada por trabalhadores da unidade. Os envolvidos foram encaminhados à 7ª Delegacia de Polícia (Santa Teresa), onde prestaram depoimento. Após ouvir as partes, a prisão em flagrante de Gabriela foi formalizada, segundo a Polícia Civil.

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Ainda conforme as informações divulgadas pelo jornal, a funcionária que denunciou as ofensas manifestou o desejo de representar criminalmente contra Gabriela. O caso será encaminhado à Justiça.

Reprodução/Instagram

Lulu Santos

Em uma gravação obtida pela coluna de Fábia Oliveira, do Metrópoles, Gabriela comentou o episódio e confirmou que estava na 7ª DP. Na mensagem, ela demonstrou não saber quais seriam os próximos desdobramentos da ocorrência.

“A história é comprida, mas vou ser objetiva (…) eu cometi um crime de injúria racial e tô na 7ª delegacia, não sei o que vai acontecer”, declarou.

Segundo a publicação, Gabriela também passou por audiência de custódia na Central de Audiência de Custódia de Benfica, no Rio de Janeiro. Até as informações divulgadas nas reportagens consultadas, não havia confirmação sobre o resultado do procedimento.

Quem é Gabriela de Chevalier?

Gabriela é filha da jornalista, atriz e escritora Scarlet Moon de Chevalier, que morreu em junho de 2013, aos 62 anos. Ela é enteada de Lulu Santos, que participou de sua criação durante o relacionamento com Scarlet, que durou aproximadamente 28 anos e terminou em 2006.