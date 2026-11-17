Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 17/11/2026 às 15h49

A possibilidade de destinação de recursos federais para municípios de Rondônia foi discutida pelo deputado estadual Edevaldo Neves (PRD) e pelo senador Jaime Bagattoli durante uma reunião realizada no gabinete do parlamentar, em Brasília. A articulação teve como prioridades a agricultura familiar e a segurança pública, setores para os quais foram debatidas demandas de investimentos por meio de emendas parlamentares.

Entre os assuntos tratados esteve a necessidade de melhorias na estrutura disponibilizada às forças de segurança pública. Também foram discutidas medidas voltadas ao aperfeiçoamento das condições de trabalho dos profissionais que atuam na área.

No setor rural, as conversas envolveram o fortalecimento das atividades produtivas e a ampliação do apoio aos pequenos agricultores. As demandas apresentadas estiveram relacionadas à agricultura familiar e à busca por investimentos capazes de contribuir para o desenvolvimento da produção nos municípios rondonienses.

A aproximação entre os mandatos estadual e federal também foi abordada durante o encontro. A intenção é ampliar a articulação política para viabilizar a destinação de recursos que atendam às necessidades municipais.

A reunião faz parte das iniciativas de Edevaldo Neves direcionadas à captação de investimentos para Rondônia. A atuação parlamentar contempla a busca por recursos destinados a áreas consideradas estratégicas para o desenvolvimento econômico e social do estado.