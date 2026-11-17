O Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região (RO/AC) informa que não haverá expediente nesta sexta-feira (20/11), em razão do feriado nacional do Dia da Consciência Negra, celebrado em todo o país.
Durante o feriado, o TRT-14 funcionará em regime de plantão judiciário, garantindo o atendimento de demandas urgentes que não possam aguardar o retorno das atividades regulares.
O expediente será retomado normalmente na segunda-feira (23/11), nas unidades do Tribunal, observados os feriados locais previstos no calendário institucional.
Por CCOM/TRT-14
Publicada em 17/11/2026 às 15h55
Publicada em 17/11/2026 às 15h55
O Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região (RO/AC) informa que não haverá expediente nesta sexta-feira (20/11), em razão do feriado nacional do Dia da Consciência Negra, celebrado em todo o país.
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