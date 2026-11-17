Por G1

Publicada em 17/11/2026 às 15h42

Teste de emergência nos EUA, alertas da Defesa Civil em diferentes países e até uma suposta previsão de ‘Os Simpsons’ alimentaram os boatos. Especialista da USP explica que as redes elétricas do planeta operam de forma independente, o que torna um apagão global simultâneo extremamente improvável.

Alertas de suposto 'apagão mundial' em 17 de novembro: veja perguntas e respostas

Nas últimas semanas, as redes sociais foram inundadas por uma uma teoria, sem qualquer comprovação, de um suposto "apagão global" de até três meses, começando a partir desta terça-feira, 17 de novembro (entenda no vídeo acima).

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Para tentar dar credibilidade à previsão, os boatos nas redes misturam notícias e acontecimentos reais, mas que não têm qualquer relação comprovada entre si. Veja quais são as teorias aqui.

Especialistas ouvidos pelo g1 explicam, no entanto, que um apagão simultâneo em todo o planeta é tecnicamente extremamente improvável. O principal motivo é que não existe uma única rede elétrica mundial que possa ser desligada de uma só vez.

"Em primeiro lugar, nós temos uma diversidade de sistemas elétricos do planeta, nos países. O sistema do Brasil é um dos mais robustos em extensão no mundo. Os Estados Unidos têm cinco sistemas independentes. Na Europa, vários sistemas com certa autonomia, alguma interligação. A probabilidade de atacar isto simultaneamente é muito baixa. Isso demandaria um esforço muito grande de capacidade de atacar, adentrar, quebrar as senhas para colocar os ataques cibernéticos dos sistemas críticos. Fazer isso simultaneamente em todo o planeta é uma tarefa gigantesca", explicou ao g1 ldo Sauer, professor do Instituto de Energia Ambiental da Universidade de São Paulo (USP).

Sauer complementa dizendo que os sistemas atuais possuem mecanismos de defesa para isolar áreas atacadas, preservando o resto da rede:

"Há as defesas internas e a resiliência de cada sistema que está programado para -- se houver um ataque a uma certa região, de certos subsistemas, uma usina geradora ou várias usinas, para retransmissão -- o sistema de distribuição desligar essas regiões atacadas e manter intacto o restante."

No relatório “Seamless Power Markets” (Mercados de Energia Integrados), publicado em 2014, a Agência Internacional de Energia (AIE) chega a uma conclusão semelhante à do docente da USP e afasta a hipótese de um grande apagão global com base em dois fatores principais:

Redes elétricas que funcionam de forma independente: O sistema elétrico mundial não funciona como uma única rede interligada. Ele é dividido em grandes sistemas que operam de forma independente, cada um com características próprias. Na Europa, por exemplo, a frequência da rede é de 50 Hz; na América do Norte, de 60 Hz. O relatório cita o caso da América do Norte, cuja rede é dividida em cinco grandes sistemas que não operam de forma sincronizada entre si: Western, Eastern, Texas, Alaska e Quebec. A troca de eletricidade entre essas redes depende de algumas linhas específicas, cuja capacidade é pequena em comparação com o volume total de energia consumido. Por isso, uma falha que provoque um apagão em um desses sistemas não se espalha automaticamente para os demais. Isso porque as quedas de energia desse tipo estão relacionadas a alterações na frequência elétrica dentro de uma mesma rede.

Governança e Operação Descentralizadas: “A segurança do suprimento e o controle operacional permanecem sob jurisdição de governos locais e estaduais e de diferentes operadores de sistema (TSOs e ISOs/RTOs) com áreas de balanço independentes”.