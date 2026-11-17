Por G1

Publicada em 17/11/2026 às 15h34

O Irã negou, nesta terça-feira (17), que tenha planos para atacar Washington D.C, a capital dos Estados Unidos.

Em um post na rede social X, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores iraniano comentou uma reportagem da emissora americana CNN que afirma que Teerã planeja detonar uma bomba suja na cidade.

Ele classificou as alegações como "infundadas" e afirmou que a notícia, assim como outras, busca "fabricar uma aparência de legitimidade para novas agressões e atrocidades".

"Constituem mais um exemplo de uma campanha maliciosa para fabricar propaganda e pretextos de segurança destinados a justificar ataques à infraestrutura vital de um país. Aqueles que iniciaram a agressão contra o Irã agora buscam preparar o terreno na mídia para seus desígnios sinistros, fabricando e disseminando alegações infundadas", escreveu.

Em sua reportagem, a CNN citou fontes que afirmam que o plano foi descoberto pela Inteligência dos EUA.

O presidente dos EUA , Donald Trump, participa de uma reunião com membros do Quad (Diálogo Quadrilateral de Segurança) — Foto: REUTERS/Carlos Barria

Após a declaração de Teerã, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, também se pronunciou. Questionado por repórteres sobre a notícia, ao desembarcar em Manilapara a primeira etapa de sua viagem pela Ásia, ele não descartou a ameaça.

"Estamos investigando. Espero que não seja verdade, mas levamos isso muito a sério, porque eles são loucos. Se houver um plano, eles pagarão um preço como nenhum outro país jamais pagou", declarou.

Novo ataque ao Bahrein

Após um período de pausa de cerca de dois meses, os ataques no Oriente Médio voltaram a escalar. Os ataques a petroleiros no estreito aumentaram e um terceiro porta-aviões dos EUA chegou à região no mesmo dia em que o Irã fez um segundo ataque em três dias ao Bahrein, estado do Golfo aliado de Washington.

Nesta terça, a Guarda Revolucionária iraniana anunciou um novo ataque contra o país. Informou que atacou, com drones de combate, "um sistema de radar operado por forças americanas" na base aérea de Sheikh Isa, em resposta às "repetidas reveladas do espaço aéreo iraniano por parte de drones do Exército dos Estados Unidos".

Jornalistas da agência de notícias AFP confirmaram ter ouvido explosões perto da capital do Bahrein, Manama.

Pouco tempo depois, através da rede social X, os EUA negaram que sua base militar tenha sido atingida. O Comando Central (CENTCOM) afirmou que os drones iranianos foram interceptados:

"A Guarda Revolucionária Islâmica do Irã (IRGC) alegou que seus drones atingiram um sistema de radar militar dos EUA em uma base no Bahrein na manhã de hoje. Isso é FALSO. Vários drones de ataque unidirecional iranianos lançados hoje pela IRGC em direção ao Bahrein foram interceptados sem qualquer dano ao equipamento dos EUA ou ferimentos ao pessoal americano".

Depois desse novo ataque, o Catar, que vem atuando como mediador da guerra, pediu moderação. Alertou que a "escalada" no Golfo representa uma ameaça "extremamente séria" às chances de se chegar a um acordo para pôr fim ao confronto.

"Apelamos a todas as partes para que exerçam moderação durante este período e evitem qualquer escalada que possa prejudicar os esforços de negociação", disse o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Catar, Majed Al Ansari, em uma coletiva de imprensa em Doha.