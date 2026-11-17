Por G1

Publicada em 17/11/2026 às 15h19

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, chegou nesta quarta-feira (18) a cidade de Shenzhen, no sul da China, para participar da 33ª reunião de líderes da Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (Apec, na sigla em inglês).

Além da convenção, ele deve participar da reunião trilateral com o presidente chinês, Xi Jinping, e o americano Donald Trump, marcada para quinta-feira (19), à margem do encontro.

O aguardado encontro será a primeira reunião conjunta dos três líderes. O encontro foi confirmado pelo Kremlin, pela Casa Branca e pelo governo chinês.

A expectativa é que os presidentes discutam temas de segurança internacional e as relações entre as três potências.

Trump afirmou que pretende tratar da redução dos arsenais nucleares e da guerra no Irã. O presidente americano também mencionou questões econômicas e comerciais e a guerra na Ucrânia como possíveis assuntos da conversa.

Pequim, por sua vez, afirmou que os líderes devem discutir a preservação da paz mundial e a estabilidade nas relações entre grandes potências.

A reunião ocorre em meio a divergências sobre a agenda. Moscou quer discutir a guerra na Ucrânia, enquanto autoridades americanas indicaram que o tema pode não estar entre as prioridades do encontro. A China também tem demonstrado resistência a participar de negociações trilaterais sobre desarmamento nuclear.