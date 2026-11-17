Por tribunapopular

Publicada em 17/11/2026 às 14h42

Moradores do Anel Viário, em Cacoal, estão insatisfeitos com a retirada de árvores durante os trabalhos de construção de uma nova adutora para o escoamento da água no bairro.

Segundo os moradores, as árvores foram plantadas e cuidadas pela própria comunidade ao longo de vários anos. Além de contribuírem para a arborização do local, elas fazem parte da paisagem e representam o esforço de quem se dedicou a cuidar dos espaços.

A intervenção tem gerado questionamentos entre os populares, que demonstram preocupação com a retirada da vegetação e querem entender por que as árvores precisam ser removidas para a execução da obra.

Embora reconheçam a importância da implantação da nova estrutura para melhorar o escoamento da água, os moradores questionam se existem alternativas que permitam preservar parte das árvores cultivadas pela comunidade.

A situação levanta o debate sobre a importância de conciliar obras de infraestrutura com a preservação ambiental e o cuidado com os espaços construídos pelos próprios moradores.