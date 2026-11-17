Por Jairo Ardull

Publicada em 17/11/2026 às 14h38

A Secretaria Municipal de Educação (Semed) abre, no dia 23 de novembro, o processo de pré-matrícula para estudantes neurodivergentes ou com necessidades especiais. Para os demais alunos, o prazo começa em 11 de janeiro de 2027. As vagas são destinadas ao ensino fundamental (1º ao 9º ano) das escolas da área urbana de Ji-Paraná.

O procedimento deve ser iniciado no site oficial da Prefeitura de Ji-Paraná, por meio do link “Pré-Matrículas do Ensino Fundamental”, que ficará disponível a partir das datas definidas no cronograma.

O termo "estudante neurodivergente" refere-se a alunos cujo cérebro funciona de maneira diferente do padrão considerado típico. Isso inclui condições como Transtorno do Espectro Autista (TEA), Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH), dislexia, discalculia e altas habilidades/superdotação, entre outras variações no processamento de informações.

De acordo com o secretário da Semed, Robson Casula, o formato digital busca dar mais comodidade às famílias. “Estamos facilitando para que os pais ou responsáveis, com acesso à internet, não tenham que passar noites na frente das escolas para matricular os filhos”, afirmou.

Robson Casula explicou que todo o sistema foi pensado para simplificar o ingresso de novos alunos na rede municipal. “Basta preencher o protocolo pelo site da prefeitura e, depois, ir até a escola escolhida para efetivar a matrícula. É tudo muito descomplicado”, frisou.

No entanto, o secretário fez um alerta sobre o prazo exclusivo para estudantes neurodivergentes ou com necessidades especiais. “Esse período começa na próxima segunda-feira, dia 23. Quem perder esse prazo entrará na ampla concorrência e disputará as vagas com os demais interessados a partir do dia 11 de janeiro”, lembrou.

Em 3 de novembro, a Semed abriu prazo para as rematrículas para estudantes da creche (0 a 3 anos) idade) e pré-escola (4 e 5 anos), que encerrou em 13 de novembro. Desde o dia 16 deste mês, começou a contar o período para as novas matrículas da educação infantil.