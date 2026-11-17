Por Waldir Costa / Rondônia Dinâmica

Publicada em 17/11/2026 às 14h00

Assembleia – Hoje temos vários deputados que foram reeleitos nas eleições gerais de outubro, que pretendem ocupar a presidência do Legislativo estadual a partir da próxima legislatura, que terá início no dia 1º de fevereiro. Temos cinco dos 17 que foram reeleitos trabalhando nos bastidores em busca de apoio para ocupar o cargo de Alex Redano (Republicanos-Ariquemes), que preside a Casa do Povo pela segunda vez. Dos 24 deputados da atual legislatura, a 11ª, somente três não concorreram à reeleição, delegado Rodrigo Camargo (Podemos-Ariquemes), foi candidato a vice-governador de o senador Marcos Rogério (PL) eleito no primeiro turno nas eleições de outubro, Cirone Deiró (UB-Cacoal), candidato a vice-governador de Hildon Chaves, ex-prefeito de Porto Velho, que não se elegeu, e Ezequiel Neiva (UB-Cerejeiras), que estava inelegível e ficou fora da disputa, mas seu filho Wiveslando Neiva (PL).

Assembleia – O presidente Alex Redano está entre os nomes a presidir a Mesa Diretora da 12ª Legislatura, que terá início em fevereiro. Tem condições legais para buscar um terceiro mandato, porque o atual terminará com o final da 11ª Legislatura. Como é um hábil articulador político, é nome que não pode ser desconsiderado. O deputado reeleito Alan Queiroz (PL-PVH) também está na disputa do cargo de presidente da Ale-RO. Ele já foi vereador, presidente da Câmara Municipal de Porto Velho e sabe trabalhar a política de bastidores. O ex-presidente Marcelo Cruz (Avante-PVH) é um político jovem, mas de enorme capacidade de organização. Já passou pelo cargo de vereador em Porto Velho, antes de se eleger e reeleger deputado.

Assembleia III – Também estão entre os prováveis candidatos a presidir a Casa do Povo a partir de fevereiro de 2027 os dois Jean, que foram reeleitos em outubro. O jovem, mas experiente deputado Jean Mendonça, reeleito pelo PL, já foi vereador e prefeito de Pimenta Bueno, antes de se eleger ao Parlamento Estadual. É um nome identificado com o governador-eleito, senador Marcos Rogério, que preside o PL no Estado. O PL reelegeu sete deputados, mas Jean Mendonça é membro efetivo do partido desde o mandato anterior e foi o quinto mais bem votado em outubro somando 20.107 votos. Os demais se filiaram ao PL para disputar as eleições gerais. O PL também terá maioria na próxima Legislatura mantendo o mesmo número de parlamentares. A segunda maior bancada a partir de fevereiro está dividida entre dois partidos, o PSD e o PRD, ambos com três parlamentares cada.

Assembleia IV – Correndo “por fora” estão dois deputados experientes, Laerte Gomes (PRD/Ji-Paraná), pela segunda vez o parlamentar mais bem votado no Estado somando 32.241 votos, bem acima da votação em 2022 (25.603 votos). Laerte já foi prefeito em Alvorada do Oeste, presidente da Ale-RO em um mandato na Legislatura anterior, e Líder do Governo na Assembleia Legislativa. O também experiente deputado Jean Oliveira (PRD-PVH) também estaria na disputa da presidência da Mesa Diretora. É deputado de vários mandatos e sempre foi um parlamentar bem articulado. No grupo de deputados eleitos para o primeiro mandato estaria o jovem Paulo Moraes Jr. (Podemos-PVH), o nono mais bem votado (23.377 votos). É jovem, mas a família é muito bem identificada na política regional. O pai, o saudoso Paulo Moraes, foi vereador e presidente da Câmara em Porto Velho, deputado estadual e diretor do Detran. A mãe vereadora e presidente da Câmara da Capital, e o irmão é o prefeito de Porto Velho (Leo Moraes) e presidente regional do Podemos. Até 1º de fevereiro a disputa nos bastidores promete ser das mais acirradas.

Pimenta – Vereadores de Pimenta Bueno aprovaram (7x3) o recebimento de denúncia contra a prefeita, Marcilene Rodrigues (Podemos) autorizando a abertura de processo, que confirmado, poderá implicar na cassação de mandato titular do Poder Executivo municipal. Denúncia apresentada pelo ex-servidor municipal Ronaldo Gomes Júnior questiona a condução da prefeita em condução e julgamento de processos administrativos disciplinares de servidores. Dentre as denúncias a de servidor em cargo comissionado ter participado da elaboração de decisão administrativa e julgamento de processos administrativos envolvendo servidores. Foi instituída uma Comissão Processante integrada pelos vereadores Josiel Leão (DC), Sérgio Tobias (UB), e Fábio Tiziu (PL), para conduzir a investigação e apuração de as denúncias.

Respigo

Porto Velho tem dois teatros, um ao lado do outro às imediações do Palácio Rio Madeira do Governo do Estado. Um deles, o Guaporé está fechado, porque precisa de reformas e não foram feitas, e abriga cerca de 230 pessoas. O local está com problemas no ar-condicionado, depende de outras prioridades e está no abandono +++ O teatro maior, o Palácio das Artes, que comporta aproximadamente 1.100 pessoas está sendo utilizado para todos os eventos, mesmo com um número reduzido de pessoas, o que mínimo absurdo. É um dos desafios do governador-eleito, o senador Marcos Rogério (PL) +++ Rogério já teria o nome de o futuro titular da Fundação Cultural de Rondônia (Funcer). O titular da pasta seria indicação de um prefeito que foi muito parceiro nas eleições gerais desse ano, mas ainda, não foi liberada a divulgação +++ E a “selecinha” do Ancelotti e dos empresários tascou sete gols na “expressiva” Seleção de Singapura. Mesmo sem o treinador (Ancelotti), que estava suspenso e o “supercraque”, que também estava cumprindo suspensão automática, Rafinha +++ A seleção devolveu (?) o histórico 7x1 na derrota para a Alemanha na Copa de 2014 disputada no Brasil. Pobre futebol brasileiro que a cada convocação caminha para traz, como caranguejo.