Por rondoniatual.com

Publicada em 17/11/2026 às 13h40

Uma tentativa de homicídio provocou momentos de tensão na tarde desta segunda-feira (16), em Presidente Médici, Rondônia. Dois homens armados e utilizando capacetes invadiram uma residência na Rua da Saudade e efetuaram aproximadamente 12 disparos contra Jeferson Luiz.

Para escapar dos criminosos, a vítima correu para os fundos do imóvel, pulou um muro e alcançou a Rua Porto Alegre. Mesmo assim, os atiradores continuaram a perseguição, efetuando novos disparos. Moradores relataram ter ouvido aproximadamente 12 tiros.

Jeferson não foi atingido pelos projéteis, mas sofreu escoriações nos joelhos e nas mãos durante a fuga.

Durante o ataque, dois disparos atingiram um caminhão Volvo FH 460 que estava estacionado na rua, provocando danos na parte frontal e no para-brisa.

No local, foram encontrados estojos de munição calibre .40 e um cartucho intacto, recolhidos para análise pericial.

Imagens de câmeras de segurança registraram dois suspeitos em uma motocicleta azul, aparentemente uma Honda CG Titan 125 de modelo antigo. Um deles vestia roupas azuis e o outro, apontado como autor dos disparos, utilizava roupas cinzas.

A vítima afirmou desconhecer os criminosos e a motivação do atentado. Jeferson também informou que utiliza tornozeleira eletrônica e cumpre pena por crimes de tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo e roubo.