Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 17/11/2026 às 12h00

Um novo pacote de pavimentação asfáltica, com previsão de atender 14 quilômetros de ruas em diferentes bairros de Jaru, foi anunciado na manhã de segunda-feira, 16 de novembro. A iniciativa será executada por meio de parceria entre a administração municipal e o deputado estadual Dr. Luís do Hospital, do Novo, com apoio da Câmara de Vereadores.

A proposta prevê intervenções destinadas à melhoria das condições de tráfego e da mobilidade urbana. Embora tenha sido divulgada a extensão total dos serviços, não foram detalhados, no comunicado, os bairros e as vias que receberão o asfaltamento, nem o valor financeiro do investimento.

O lançamento reuniu representantes dos poderes Executivo e Legislativo municipais. Entre os participantes estavam o vice-prefeito Grécio Benedito e a presidente da Câmara de Vereadores, Tatiane da Saúde, acompanhados dos parlamentares Schimiti Patroleiro, Marcão de Tarilândia e Mestre Café.

Também estiveram presentes os secretários de infraestrutura e serviços públicos, Chrystian Figueiredo e Polaquinho, o secretário de gabinete, João Paulo Montenegro, e a secretária de planejamento e desenvolvimento econômico, Edileuza Sena. Servidores integrantes da equipe municipal de asfalto acompanharam a apresentação do novo pacote.

Durante o anúncio, foi destacada a atuação conjunta entre o deputado estadual Dr. Luís do Hospital, a Prefeitura e os vereadores para viabilizar investimentos em infraestrutura. A administração municipal atribuiu importância à representação parlamentar de Jaru na Assembleia Legislativa de Rondônia e à colaboração da Câmara para a realização das obras.

A iniciativa foi apresentada como mais uma etapa de investimentos em pavimentação no município. A divulgação, entretanto, não informou o cronograma de execução nem a data prevista para o início dos trabalhos.