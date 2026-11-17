Por Iule Vargas

Publicada em 17/11/2026 às 11h28

“Quando a gente vê o lixo sendo jogado na rua, sabe que, na primeira chuva, ele pode acabar indo parar nos bueiros. Precisamos que todos façam sua parte.” O apelo é do comerciante Fernando da Silva, que acompanha de perto a situação na avenida Jatuarana, na zona Sul de Porto Velho, e chama a atenção para a importância da colaboração da população na conservação dos espaços públicos.

Na útlima quinta-feira (12), durante uma forte chuva que atingiu a capital, um trecho da avenida ficou alagado. Segundo Fernando, o lixo descartado irregularmente nas ruas foi sendo levado pela água, desde pontos anteriores da via, até se acumular nas bocas de lobo, dificultando o escoamento da água.

O comerciante reconhece que a Prefeitura realiza serviços de limpeza, mas destaca que a colaboração dos moradores é essencial para manter o local em boas condições. Segundo ele, o descarte irregular faz com que o problema volte a aparecer, mesmo depois dos trabalhos de manutenção.

“A Prefeitura faz a limpeza, mas precisamos que a população também ajude a conservar. A gente vê pessoas jogando resíduos nas ruas e, quando chove, tudo acaba sendo levado para os bueiros. Todo dia eu limpo lixo que outras pessoas jogam no chão. É preciso ter consciência de que a cidade é de todos”, pede o comerciante.

A situação também foi verificada pelo secretário municipal de Infraestrutura, Giovanni Marini, que esteve no trecho da avenida e constatou o acúmulo de resíduos nas bocas de lobo. Ele destacou que o trabalho de limpeza e manutenção precisa ser acompanhado pela mudança de comportamento da população.

“Não adianta a Prefeitura realizar a limpeza, retirar todo o material acumulado e, pouco tempo depois, encontrar novamente os bueiros cheios de lixo. As equipes fazem esse trabalho, mas precisamos da colaboração das pessoas. O descarte irregular compromete a drenagem e prejudica toda a comunidade”, ressaltou o secretário.

Quem conhece de perto essa realidade é o trabalhador Leno Shefer, que atua nos serviços de limpeza urbana. Ele afirma que o acúmulo de resíduos nas bocas de lobo é uma situação frequentemente encontrada pelas equipes durante o trabalho.

“Todas as vezes que a gente chega para fazer a limpeza, encontra lixo acumulado nos bueiros. É muito material que poderia estar no lugar certo, mas acaba sendo jogado nas ruas. A equipe faz a retirada, realiza o serviço, mas precisamos que a população ajude a manter esse trabalho”.

O trabalhador reforça que a limpeza é um serviço contínuo e que pequenas atitudes dos moradores podem fazer diferença. “A gente pede que as pessoas não joguem lixo nas ruas, porque esse material vai parar nos bueiros e acaba prejudicando o escoamento da água. Quando cada um faz sua parte, facilita o nosso trabalho e ajuda a evitar alagamentos. A cidade fica melhor para todo mundo”.

O prefeito Léo Moraes também reforça a importância da participação dos moradores na conservação dos espaços públicos e na prevenção de alagamentos.

“A Prefeitura tem a responsabilidade de cuidar da cidade, realizar a limpeza e manter os serviços, mas a população também precisa participar. Quando cada um faz sua parte e descarta o lixo corretamente, todos ganham. Cuidar de Porto Velho é uma responsabilidade compartilhada”, destaca o prefeito.

A Prefeitura orienta que os moradores evitem jogar lixo, sacolas, garrafas e outros materiais nas ruas, calçadas e canais de drenagem. O descarte correto dos resíduos ajuda a manter os bueiros desobstruídos, facilita o escoamento da água da chuva, evita alagamentos e contribui para uma cidade mais limpa e segura.