Por AGÊNCIA BRASIL

Publicada em 17/11/2026 às 11h13

Pesquisa feita com 1.670 empreendedores da Favela da Rocinha, na zona sudoeste do Rio de Janeiro, revela que as mulheres representam 63% dos responsáveis pelos empreendimentos analisados, enquanto pessoas negras, considerando pretas e pardas, correspondem a 70%. Para 74% dos entrevistados, o negócio é a principal fonte de renda.

O levantamento faz parte do programa BNDES Periferias Rocinha Empreende, desenvolvido em parceria pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), o Instituto Ekloos e o Fala Roça, com apoio da Light.

Realizada entre 8 de setembro e 26 de outubro de 2026, a pesquisa traça um panorama do perfil dos empreendedores, das principais atividades econômicas, das formas de organização dos negócios e dos desafios enfrentados para sua consolidação. Apesar da importância dessas atividades para a economia local, 70% dos entrevistados não têm conta bancária em nome do negócio, 95% nunca receberam capital semente e 84% começaram a empreender com recursos próprios.

Para o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, a pesquisa mostra a força econômica da Rocinha e que as periferias brasileiras têm enorme potencial de geração de trabalho, renda e desenvolvimento.

"Estamos falando de milhares de pequenos empreendedores que sustentam suas famílias e movimentam a economia local, mas que ainda enfrentam dificuldades para acessar crédito e oportunidades de crescimento.

O BNDES Periferias, segundo Mercadante, é parte do compromisso da instituição de ampliar o acesso a instrumentos de apoio e fortalecer essa economia, reconhecendo o protagonismo de quem vive e empreende nesses territórios.

Os resultados também revelam diferenças expressivas de faturamento entre os negócios liderados por mulheres e homens. O faturamento médio mensal estimado dos empreendimentos pesquisados é de R$ 4.770. Entre as mulheres, a média é de R$ 4.060, enquanto entre os homens chega a R$ 6.060, valor aproximadamente 49% superior.

A participação feminina é particularmente expressiva em setores que concentram grande parte das atividades econômicas da Rocinha. Beleza e estética representam 28% dos negócios mapeados, dos quais 83% são conduzidos por mulheres. Na alimentação, segundo setor mais frequente, com 24% dos empreendimentos, a participação feminina chega a 69%. Comércio e varejo aparecem em terceiro lugar, com 13%.

O levantamento também mostra que 72% das mulheres e 79% dos homens têm no negócio sua principal fonte de renda, reforçando a importância dessas atividades para o sustento dos responsáveis pelos empreendimentos.

Segundo o BNDES, outra característica é a presença expressiva de negócios individuais. Mais da metade dos entrevistados (55%) trabalha sozinha, acumulando atividades como produção, atendimento, vendas, divulgação e administração. Entre os negócios pesquisados, 57% funcionam em pontos fixos na comunidade, 24% operam exclusivamente pela internet e 19% desenvolvem suas atividades dentro de casa. Há ainda 16% que vendem diretamente nas ruas e 5% que atuam em feiras.

Os resultados apontam que o empreendedorismo na Rocinha é sustentado principalmente pelo esforço financeiro dos próprios responsáveis. Para iniciar suas atividades, 84% recorreram a recursos próprios e 9% contaram com ajuda de familiares.

O acesso a financiamentos bancários, microcrédito e programas governamentais aparece de forma reduzida.

O estudo ainda revela que pouco menos da metade dos negócios está formalizada, como microempreendedor individual (MEI) ou em outras categorias, e 70% não têm conta bancária em nome do empreendimento.

A falta de acesso à formação é outro desafio: 78% nunca participaram de capacitações ou mentorias. Entre os conhecimentos que gostariam de desenvolver, o marketing aparece em primeiro lugar, citado por 69%, seguido por finanças (59%), vendas (39%) e tecnologia e ferramentas digitais (36%).

Os resultados também evidenciam a presença do ambiente digital no cotidiano da comunidade. Entre os entrevistados, 82% utilizam o Instagram para se informar sobre a Rocinha e 52% recorrem ao WhatsApp. A combinação desses indicadores aponta oportunidades para ampliar a presença digital, a organização financeira e o acesso a mercados pelos pequenos negócios.

BNDES Periferias Rocinha Empreende

Com base no diagnóstico, o BNDES e o Instituto Ekloos lançam nesta quarta-feira (18) o edital do programa BNDES Periferias Rocinha Empreende, que selecionará 50 negócios da comunidade para uma jornada de desenvolvimento com capacitação, mentorias e acesso a capital semente.

Os empreendimentos serão divididos em dois grupos, de acordo com seu estágio de desenvolvimento. O primeiro reunirá 30 negócios, que terão acesso a capacitações e mentorias coletivas e poderão receber até R$ 5 mil cada em capital semente. O segundo contemplará 20 negócios com maior potencial de crescimento e mercados mais consolidados, que receberão acompanhamento individualizado e poderão acessar até R$ 10 mil cada.

Podem participar empreendedores formais e informais, além de moradores da Rocinha que desejam empreender. Mulheres, jovens de 18 a 29 anos e pessoas negras são públicos prioritários.

O programa também prevê capacitações abertas e atendimentos para empreendedores em estágio inicial, com 480 vagas distribuídas em 12 temas, entre eles planejamento, plano de negócios, formalização e impostos, finanças, preço e lucro, tecnologia, marketing, vendas, liderança de equipe, negócios de impacto social e memória e vocação da Rocinha. Cada tema terá duas turmas de 20 vagas, e todas as formações incluirão conteúdos sobre o uso da inteligência artificial no cotidiano dos negócios.

Ao todo, a iniciativa prevê 800 atendimentos pontuais com mentores na própria Rocinha e dez capacitações técnicas por setor, com 150 vagas. O objetivo é apoiar empreendedores em diferentes estágios, desde aqueles que estão começando até negócios com potencial para ampliar suas atividades e alcançar novos mercados.

O programa também tem como meta mapear e cadastrar 2 mil empreendimentos da Rocinha no Google Maps, mediante autorização dos responsáveis, além de criar o portfólio digital “Compre da Rocinha”, para ampliar a visibilidade dos negócios locais e estimular o consumo dentro e fora da comunidade.

A iniciativa é desenvolvida em articulação com organizações do próprio território, entre elas o Fala Roça e outras oito organizações locais, busca aproximar as ações das necessidades dos empreendedores e fortalecer as redes já existentes na comunidade.