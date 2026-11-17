Por Veronilda Lima

Publicada em 17/11/2026 às 11h24

Com a proposta de alinhar diretrizes normativas e fortalecer a gestão das ações socioassistenciais nos municípios, o governo de Rondônia abriu, na segunda-feira (16), por meio da Secretaria de Estado da Mulher, da Família, da Assistência e do Desenvolvimento Social (Seas), o 1º Encontro Estadual do Cadastro Único e Vigilância Socioassistencial, em Porto Velho, com cerca de 200 participantes, entre gestores do Sistema Único de Assistência Social (Suas), coordenadores do CadÚnico e técnicos da Vigilância Socioassistencial dos 52 municípios rondonienses. O evento segue até as 17h desta terça-feira (17), em um hotel na BR-364, tendo como palestrantes Eveline Alves Riberio, analista técnica de Políticas Sociais da Secretaria Nacional de Assistência Social; e Ana Gabriela Filippi Sambiase, coordenadora-geral de Gestão de Processos de Cadastramento da Secretaria de Avaliação, Gestão da Informação e Cadastro Único; e técnicos da Seas.

Ao participar da abertura, a titular da Seas, Luana Rocha, destacou a importância da capacitação para os técnicos por ter como foco a garantia de maior eficiência e segurança no acesso da população às políticas públicas voltadas à assistência social, que tem no CadÚnico o principal instrumento para identificação, seleção e inclusão das famílias de baixa renda nos programas socioassistenciais.

Secretária da Seas destacou a importância do CadÚnico para benefícios e programas socioassistenciais

O CadÚnico não atua apenas como ferramenta de acesso a benefícios, como o Bolsa Família e a Tarifa Social, mas também a um leque de programas socioassistenciais, como o programa estadual Mamãe Cheguei, que em 6 anos já entregou 29.556 kits enxovais para bebês, dos quais 6.436 com o berço; o Prato Fácil, que de segunda a sábado fornece seis mil refeições, por dia, a R$ 2 cada, para famílias em vulnerabilidade social em 32 restaurantes credenciados em 8 municípios; e o Vencer, que já qualificou para o mercado de trabalho 3.334 por meio de cursos de capacitação profissional gratuitos, incluindo também auxílio de R$ 200 mensais, durante um ano, e a entrega de kits contendo as ferramentas necessárias para concluintes de cada área.

Na oportunidade, também foram citados os avanços obtidos pela gestão, desde a criação do Cofinanciamento Estadual, que desde 2020 vem garantindo a transferência direta de recursos financeiros do estado para os municípios, com o objetivo de compartilhar os custos de execução de políticas públicas essenciais, passando pelos programas que vêm fazendo a diferença na vida de famílias ou pessoas em situação vulnerável, como por exemplo o Mulher Protegida, que dá autonomia para a mulher sair do ciclo de violência com a concessão de auxílio mensal de R$ 600, durante um ano, inclusão em cursos de capacitação profissional, além do atendimento psicossocial; Criança Protegida, cujo foco foi a melhoria da estrutura dos Conselhos Tutelares; e a estruturação do quadro de servidores efetivos da Seas com a realização do primeiro concurso público.