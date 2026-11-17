Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 17/11/2026 às 11h29

PORTO VELHO, RO - O senador Confúcio Moura (MDB-RO) defendeu a proibição das casas de apostas virtuais no Brasil e criticou as receitas obtidas pelos clubes de futebol com empresas do setor. Em vídeo publicado nas redes sociais, o parlamentar citou o Flamengo, seu time, ao afirmar que o dinheiro movimentado pelas bets está associado a prejuízos financeiros e familiares dos apostadores.

“Eu sei que os times estão mamando muito dinheiro em cima, até o meu próprio Flamengo está nervoso contra isso, mas ele ganha aquele dinheiro, mas um dinheiro que está lascando com a vida de todo mundo”, declarou.

A crítica foi dirigida aos clubes de maneira geral, com menção ao Flamengo como exemplo. Confúcio não apresentou valores recebidos pelas equipes nem detalhou contratos com plataformas de apostas.

Aliado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em Rondônia, o senador se posicionou em linha com a proibição adotada pelo governo federal. A Medida Provisória 1.394/2026, editada em setembro, proibiu a exploração, a oferta, a intermediação e a publicidade de apostas de quota fixa no País. O Congresso prorrogou a vigência da norma por 60 dias em 11 de novembro.

Na postagem, Confúcio afirmou que votou contra as bets e disse que a repetição de apostas de pequeno valor favorece a perda de controle sobre o jogo. Segundo ele, as consequências atingem o orçamento doméstico e as relações familiares.

“Eu sou contra as bets. Votei contra essas bets. É um jogo altamente viciante”, afirmou. “A pessoa larga tudo para jogar.”

Médico, o parlamentar classificou os efeitos das apostas como um problema de saúde pública. Também mencionou as loterias administradas pela Caixa e o jogo do bicho, que é ilegal, ao dizer que o Brasil já enfrenta uma “jogatina desenfreada”.

“Tem muita coisa que rola aqui no País, causando uma dramática situação de saúde pública no nosso povo brasileiro”, declarou. “Como médico, eu jamais poderia ser a favor de bets.”

Na legenda da publicação, Confúcio reiterou que a discussão não deve se limitar à receita gerada pela atividade. Ele afirmou que o vício compromete a saúde, destrói a vida financeira e afeta famílias inteiras.

“Não podemos tratar isso como uma brincadeira ou apenas uma fonte de dinheiro. O lucro de alguns não pode custar o sofrimento de tanta gente”, escreveu.

A proibição federal é contestada por entidades do setor no Supremo Tribunal Federal (STF). O ministro Luiz Fux determinou a suspensão das ações judiciais que discutem a liberação das plataformas até que o plenário julgue a constitucionalidade da medida provisória.