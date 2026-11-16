Por Assessoria

Publicada em 16/11/2026 às 15h39

A deputada federal Sílvia Cristina (PP-RO) anunciou o empenho de recursos para investimentos na saúde de quatro municípios de Rondônia. As destinações vão atender à aquisição de equipamentos hospitalares, ao fortalecimento da atenção básica e à compra de um veículo para transporte.

Rolim de Moura será contemplado com R$ 3 milhões para a aquisição de equipamentos destinados ao Hospital Materno-Infantil. Segundo a parlamentar, a unidade está em fase de conclusão, e o investimento busca assegurar a estrutura necessária para o atendimento à população.

“Três milhões para Rolim de Moura, empenhados para garantir equipamentos para o Hospital Materno-Infantil que já está sendo concluído lá na cidade”, afirmou Sílvia Cristina.

Para São Francisco do Guaporé, foi anunciado o empenho de R$ 1,5 milhão para móveis e equipamentos do hospital de reabilitação em construção. A deputada destacou que a destinação acompanha o trabalho realizado para viabilizar a unidade e preparar sua estrutura para o início dos atendimentos.

“Quando inaugurar, os móveis e equipamentos estarão lá”, ressaltou.

Chupinguaia também está entre os municípios contemplados, com recursos destinados à atenção básica. A medida busca fortalecer os serviços de saúde oferecidos diretamente à população. No anúncio, a parlamentar não detalhou o valor destinado ao município.

Já Governador Jorge Teixeira terá R$ 350 mil para a aquisição de uma van, ampliando a estrutura de transporte disponível para atender às necessidades da população.

Ao apresentar os quatro empenhos, Sílvia Cristina reafirmou a prioridade do mandato em destinar investimentos à saúde e acompanhar as demandas dos municípios rondonienses.

“Seguimos trabalhando para levar investimentos aos municípios, porque nosso compromisso é transformar recursos em melhorias e qualidade de vida para as pessoas”, declarou a deputada.