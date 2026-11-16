Por NOTÍCIAS AO MINUTO

Publicada em 16/11/2026 às 15h15

O papa Leão 14 manteve o tom emotivo que marcou sua passagem pelo Peru ao celebrar, nesta segunda-feira (16), a última missa da visita ao país em que viveu por quase 20 anos.

"Obrigado pela hospitalidade. Reunidos assim, tão numerosos, alegres, vocês me deram o testemunho de que o senhor vive permanentemente na igreja", disse o líder religioso a mais de 1,5 milhão de pessoas que se reuniram em uma base aérea em Lima para se despedir dele. "Que esse testemunho siga ressoando e dando bons frutos em todo o Peru."

"Aqui aprendi a ser bispo e agora aprendi a ser papa", completou.

Apesar da declaração afetuosa, a missa foi marcada por informações desencontradas da organização, aglomeração na porta e um problema no sistema de som que impediu os presentes de acompanharem parte da celebração.

Milagros Prada deixou a Base Aérea Las Palmas, local no sul de Lima escolhido para a missa, antes do fim do culto.

"Onde estávamos não havia áudio", afirmou a professora, que chegou ao local as 4h30 para o evento, marcado para começar às 10h30. "Além disso, o telão apagou. Literalmente não víamos nada do cenário, e o calor não ajudou em nada. Está terrível."