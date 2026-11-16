Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 16/11/2026 às 15h09

Oito estojos de munição calibre .380 foram recolhidos durante a perícia realizada no local onde Rhaidy Alves Souza foi assassinado, em Ariquemes (RO). O homicídio ocorreu na madrugada de domingo (15), por volta das 3h, no pátio do Auto Posto Daltiba. Nenhum suspeito havia sido preso até a divulgação das informações.

A Polícia Civil ficou responsável pela investigação, que busca identificar os envolvidos e esclarecer a motivação do crime. Imagens registradas pelo sistema de monitoramento do estabelecimento poderão ser utilizadas durante as diligências.

Antes da chegada dos investigadores, uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamada para prestar socorro. Os profissionais, entretanto, constataram que a vítima já estava morta.

Após os disparos, os responsáveis pelo ataque deixaram o estabelecimento em um Fiat Palio prata, com vidros escuros. O automóvel seguiu pela Avenida Capitão Sílvio, no sentido da BR-364.

Conforme relatos de testemunhas, o autor dos tiros utilizava uma touca ninja e carregava uma pistola de cor prata. Ele saiu pela porta do passageiro do veículo, efetuou vários disparos contra Rhaidy e retornou ao carro antes da fuga.

As informações registradas na ocorrência policial indicam que a vítima havia deixado sua motocicleta estacionada no posto de combustíveis. Rhaidy retornou ao estabelecimento para buscar o veículo e foi surpreendido pelos ocupantes do automóvel quando se aproximava da moto.

A autoria e a motivação do assassinato permaneciam sob investigação da Polícia Civil, que deverá analisar os elementos reunidos na ocorrência para esclarecer as circunstâncias do homicídio.