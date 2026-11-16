Por Newsrondonia.com

Publicada em 16/11/2026 às 09h45

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu seis armas de fogo e 182 munições na madrugada deste domingo, dia 15 de novembro de 2026, após perseguir um automóvel na rodovia BR-364, em Porto Velho (RO). Na ação, um adolescente que dirigia o veículo e um homem que estava como passageiro foram detidos depois de fugirem para uma área de vegetação próxima ao Presídio Federal.

De acordo com o registro policial, por volta das 3h50, uma equipe da PRF realizava fiscalização no km 759 da BR-364 quando emitiu ordem de parada ao condutor de um carro elétrico BYD Dolphin Mini, de cor branca. O motorista desobedeceu à determinação, acelerou o automóvel e iniciou fuga pela rodovia.

Os policiais realizaram o acompanhamento tático por aproximadamente um quilômetro, momento em que os quatro ocupantes abandonaram o veículo às margens da rodovia e correram para dentro da área de mata. Durante as buscas na vegetação, os agentes capturaram o adolescente que estava ao volante e um dos passageiros, enquanto os outros dois envolvidos conseguiram escapar.

Nas imediações do ponto onde o menor foi localizado, os policiais encontraram um revólver calibre .38 carregado com seis munições. Durante a vistoria no interior do BYD Dolphin Mini, a equipe apreendeu outras cinco armas de fogo, sendo uma espingarda calibre 20, duas espingardas calibre 28 e duas armas de calibre 22.

Além do armamento, a PRF recolheu 182 munições de diversos calibres, quatro aparelhos celulares, uma motosserra e acessórios camuflados com características de uso militar. Os dois detidos e todo o material apreendido foram encaminhados às autoridades policiais para os procedimentos legais cabíveis.