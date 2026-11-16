Por Notícias ao Minuto

Publicada em 16/11/2026 às 09h28

O representante permanente da Rússia na Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), Mikhail Ulyanov, alertou nesta segunda-feira (16) para a possibilidade de retomada dos testes nucleares em diferentes países e afirmou que Moscou poderá responder caso isso aconteça.

"É fundamental que esses países [com armas nucleares] respeitem rigorosamente suas moratórias nacionais voluntárias", declarou Ulyanov ao jornal russo Kommersant.

O diplomata reconheceu que seria "otimista demais" descartar completamente a possibilidade de retomada dos testes nucleares no mundo.

Seguindo a posição já manifestada pelo presidente russo, Vladimir Putin, Ulyanov afirmou que, se os Estados Unidos ou qualquer outro país realizarem testes nucleares, a Rússia "também teria de adotar contramedidas adequadas e proporcionais".

A Rússia revogou, em novembro de 2023, a ratificação do Tratado de Proibição Total de Testes Nucleares (CTBT), acordo das Nações Unidas que busca proibir todas as explosões nucleares.

Na ocasião, Moscou afirmou que, apesar da decisão, não retomaria os testes nucleares enquanto os Estados Unidos também se abstivessem de realizá-los.

A antiga União Soviética realizou seu último teste nuclear em 24 de outubro de 1990, no arquipélago ártico de Nova Zembla. Na ocasião, foram detonadas oito cargas nucleares com potência total de 70 quilotons.

Tratado internacional sobre testes nucleares

O Tratado de Proibição Total de Testes Nucleares foi adotado pela Assembleia Geral da ONU em 10 de setembro de 1996 e recebeu a assinatura de 188 países, incluindo a Rússia, que o ratificou em 30 de junho de 2000.

Entretanto, o acordo ainda não entrou em vigor porque depende da ratificação de determinados países com capacidades nucleares.

Estados Unidos, China, Irã e Israel estão entre os países que assinaram o tratado, mas não o ratificaram. Índia, Paquistão e Coreia do Norte não aderiram ao acordo.