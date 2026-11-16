Por hora1rondonia.com

Publicada em 16/11/2026 às 09h15

Uma ação de policiais civis do Departamento de Flagrantes terminou com um homem morto e outro preso no início da madrugada desta segunda-feira (16), em Porto Velho, Rondônia. O confronto aconteceu na região do cruzamento da Rua do Contorno com a Avenida Calama, nas proximidades do Porto Velho Shopping, no bairro Embratel.

O homem morto foi identificado como Francisco, conhecido no meio criminoso pelo apelido de “Dinamite”. O segundo envolvido, identificado pelas iniciais Erivando S. A., foi detido durante a mesma ocorrência e encaminhado ao Departamento de Flagrantes.

Conforme as primeiras informações levantadas sobre o caso, dois agentes da Polícia Civil receberam denúncias indicando que dois homens estariam armados em um estabelecimento comercial, tipo bar, naquela região da capital. Diante da informação sobre a possível presença de indivíduos armados, os policiais se deslocaram até o endereço para averiguar a situação e realizar a abordagem.

Ao chegarem ao estabelecimento, os agentes localizaram os dois suspeitos e deram início à intervenção policial. Entretanto, a abordagem teria sido marcada por resistência dos envolvidos, dando início a uma situação de confronto físico entre os suspeitos e os policiais.

Durante a confusão, a situação se agravou quando um dos homens teria sacado uma pistola e efetuado um disparo contra a equipe policial. O tiro não atingiu o agente. Diante da ameaça, o policial reagiu para conter a agressão e efetuou um disparo com uma espingarda calibre 12, atingindo Francisco Soares de Lima Júnior.

O suspeito ficou gravemente ferido e morreu ainda no local. Enquanto isso, o segundo agente conseguiu controlar a situação e realizar a prisão de Erivando, que não conseguiu fugir da abordagem.

Durante os procedimentos de segurança e revista dos envolvidos, os policiais localizaram e apreenderam a pistola que teria sido utilizada durante o confronto. Além da arma de fogo, também foram encontrados dois aparelhos bloqueadores de rastreadores veiculares, equipamentos capazes de interferir no funcionamento de sistemas de localização e monitoramento de veículos.

De acordo com informações atribuídas à Polícia Civil, Francisco possuía um mandado de prisão em aberto e era apontado como envolvido em crimes de roubo a instituições financeiras, modalidade criminosa popularmente conhecida como assalto a banco. Já o segundo suspeito, Erivando S. A., seria um apenado que cumpria pena sob monitoramento eletrônico.

A apreensão dos bloqueadores de rastreamento também deverá ser considerada na apuração policial, uma vez que esse tipo de equipamento pode ser utilizado para dificultar a localização de veículos. No entanto, a eventual finalidade dos dispositivos encontrados e a possível participação dos envolvidos em outros delitos dependerão de investigação.

Após o encerramento do confronto, a área foi isolada para permitir o trabalho das equipes de perícia criminal, responsáveis pelos levantamentos técnicos e pela coleta de vestígios que possam ajudar a esclarecer a dinâmica da ocorrência.

Os peritos realizaram os procedimentos necessários no local, incluindo a análise da cena e dos elementos relacionados ao confronto. Em seguida, o corpo de Francisco foi removido pela equipe do rabecão e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), onde seriam realizados os procedimentos legais.

O suspeito preso, juntamente com a arma de fogo e os demais objetos apreendidos, foi apresentado no Departamento de Flagrantes, onde a ocorrência foi formalizada e seriam adotadas as providências cabíveis.

As circunstâncias da abordagem, a reação policial e os demais elementos relacionados ao confronto deverão integrar os procedimentos de investigação para esclarecer integralmente o episódio ocorrido durante a madrugada na capital rondoniense.