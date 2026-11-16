Por Machadinho News

Publicada em 16/11/2026 às 09h00

Uma ação da Polícia Militar, iniciada após uma denúncia de violência doméstica, terminou com dois homens presos e a apreensão de maconha, cocaína e crack na manhã deste domingo (15), em Machadinho do Oeste. Os policiais encontraram parte dos entorpecentes enterrada no quintal de uma residência e outras porções escondidas dentro do imóvel.

A ocorrência teve início por volta das 9h, quando os 3º sargentos Hirlando Carlos e Evelson Carlos realizavam patrulhamento ostensivo e receberam uma solicitação da Central de Operações para atender uma situação de violência doméstica na região central da cidade.

Ao chegarem ao endereço, os militares encontraram uma jovem de 20 anos que relatou ter sido agredida pelo companheiro, de 19 anos, com socos e chutes, além de ter sido arrastada pelos cabelos. O homem havia fugido da residência antes da chegada da equipe.

Atendimento policial revela possível tráfico de drogas

Durante o atendimento, a vítima informou aos policiais que seu companheiro e outro homem, de 18 anos, que também residia no imóvel, estariam envolvidos com a comercialização de entorpecentes.

Diante das informações, a guarnição comunicou a situação ao comandante da companhia, tenente Tiago Belo, que se deslocou até o endereço para acompanhar as diligências.

Enquanto os sargentos realizavam os procedimentos relacionados à violência doméstica, os dois homens retornaram à residência sem perceber a presença policial.

Ambos foram abordados, e o companheiro da vítima recebeu voz de prisão pelas agressões relatadas.

Durante a intervenção, ele indicou espontaneamente pontos da propriedade onde havia drogas escondidas, incluindo o terreno da residência e a área debaixo do fogão.

Sargentos encontram drogas enterradas e escondidas debaixo do fogão

Com as informações obtidas, os militares iniciaram as buscas.

O sargento Carlos utilizou uma enxada para escavar parte do terreno e encontrou um pacote contendo substância semelhante à maconha.

Na sequência, o sargento Hirlando realizou buscas no interior da casa e encontrou, debaixo do fogão, uma sacola contendo substâncias semelhantes à cocaína e ao crack.

A operação também contou com o apoio dos cabos PM Abraão e Jairo, que participaram das novas buscas realizadas sob a coordenação do comandante da companhia.

Durante as diligências, os militares localizaram outras porções de maconha acondicionadas em pequenas embalagens.

O trabalho conjunto permitiu encontrar entorpecentes escondidos em diferentes pontos da propriedade.

Drogas apreendidas durante a operação

Ao final das diligências, a Polícia Militar registrou a apreensão de:

119,7 gramas de maconha;

7,3 gramas de cocaína;

2,9 gramas de crack.

O registro policial também menciona 15 trouxinhas de maconha e 20 pedras de crack entre os materiais localizados.

Todos os entorpecentes foram recolhidos e encaminhados para os procedimentos legais e exames periciais necessários.

Dois homens são presos e encaminhados à UNISP

Após a localização das drogas, os dois homens receberam voz de prisão por suspeita de tráfico de entorpecentes.

O jovem de 19 anos também foi conduzido em razão da ocorrência de violência doméstica.

Os envolvidos e os materiais apreendidos foram encaminhados à Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP) de Machadinho do Oeste, onde a ocorrência foi apresentada à autoridade policial.

A ação coordenada da Polícia Militar possibilitou o atendimento à vítima, a localização das drogas e a prisão dos dois suspeitos. A ocorrência também evidencia a importância da atenção dos militares às informações obtidas durante o atendimento, que permitiram ampliar as diligências e identificar indícios de outro crime.

O caso seguirá sob apuração das autoridades competentes.