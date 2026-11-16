Por ASSESSORIA

Publicada em 16/11/2026 às 08h45

, no Setor 02;

Após a abertura de um novo trecho e a construção de uma galeria de concreto, a Prefeitura de Jaru finalizou, na última quinta-feira (12), a pavimentação asfáltica da Rua Goiás, no trecho localizado entre as ruas Otaviano Neto e Mamoré, no Setor 02.

Todas as etapas do serviço foram executadas pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos – Seminsp, com equipe de servidores, maquinário e recursos próprios do município.

O prefeito Jeverson Lima acompanhou, que acompanhou a conclusão dos trabalhos de pavimentação, destacou a importância do conjunto de obras para a ampliação das opções de acesso e deslocamento na região. “Planejamos este conjunto de obras pensando em criar mais uma via de ligação entre os bairros Parque Universitário e Residencial Orleans”, explicou.

Segundo o prefeito, após a conclusão do asfaltamento, o deslocamento de moradores, trabalhadores e estudantes será facilitado, especialmente daqueles que frequentam as instituições de ensino superior instaladas na região. “Esta é mais uma ação que faz parte do projeto de expansão da mobilidade urbana em Jaru e que vai beneficiar um grande número de pessoas e dar maiores condições para que o desenvolvimento da cidade continue avançando”, finalizou.