Por ASSESSORIA

Publicada em 16/11/2026 às 08h32

O cenário global de segurança cibernética demonstra um crescimento significativo das ameaças digitais. As violações de segurança aumentaram em até 40%, com uma média de 1.968 ataques cibernéticos por semana.

Diante desse cenário, a Administração Pública de Pimenta Bueno, por meio da equipe de Tecnologia da Informação (TI), alerta os servidores municipais sobre a importância de redobrar os cuidados com a segurança digital.

Entre as orientações estão:

- Não acessar sites suspeitos ou desconhecidos;

- Não executar arquivos, abrir links ou instalar programas sem verificar a procedência;

- Nunca compartilhar senhas, códigos de acesso, dados institucionais ou informações internas com terceiros sem confirmação oficial;

- Em caso de dúvida, entrar em contato com a equipe de TI antes de prosseguir.

Paralelamente, a Administração Pública vem desenvolvendo iniciativas voltadas à elaboração e ao aprimoramento de Políticas de Segurança da Informação, ao planejamento de capacitações para os servidores e à melhoria da proteção dos ativos tecnológicos institucionais.

Essas medidas buscam fortalecer a proteção dos dados, a segurança dos sistemas, a continuidade dos serviços públicos e a preservação das informações institucionais.

A prevenção é a melhor forma de proteger a instituição e os dados públicos.

A segurança da informação é responsabilidade de todos!