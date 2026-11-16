O cenário global de segurança cibernética demonstra um crescimento significativo das ameaças digitais. As violações de segurança aumentaram em até 40%, com uma média de 1.968 ataques cibernéticos por semana.
Diante desse cenário, a Administração Pública de Pimenta Bueno, por meio da equipe de Tecnologia da Informação (TI), alerta os servidores municipais sobre a importância de redobrar os cuidados com a segurança digital.
Entre as orientações estão:
- Não acessar sites suspeitos ou desconhecidos;
- Não executar arquivos, abrir links ou instalar programas sem verificar a procedência;
- Nunca compartilhar senhas, códigos de acesso, dados institucionais ou informações internas com terceiros sem confirmação oficial;
- Em caso de dúvida, entrar em contato com a equipe de TI antes de prosseguir.
Paralelamente, a Administração Pública vem desenvolvendo iniciativas voltadas à elaboração e ao aprimoramento de Políticas de Segurança da Informação, ao planejamento de capacitações para os servidores e à melhoria da proteção dos ativos tecnológicos institucionais.
Essas medidas buscam fortalecer a proteção dos dados, a segurança dos sistemas, a continuidade dos serviços públicos e a preservação das informações institucionais.
A prevenção é a melhor forma de proteger a instituição e os dados públicos.
A segurança da informação é responsabilidade de todos!
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