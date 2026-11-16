Por Assessoria

Publicada em 16/11/2026 às 08h37

O aplicativo SOS Mulher foi apresentado às forças de segurança e representantes de instituições durante uma reunião realizada nesta sexta-feira ,13, no gabinete da Prefeitura, com o objetivo de alinhar os procedimentos para o funcionamento da plataforma no município.

A ferramenta foi desenvolvida pelo Instituto Federal de Rondônia (IFRO), por meio do projeto Cidades Inteligentes. Assim como os demais aplicativos e plataformas tecnológicas que estão sendo desenvolvidos para o município, o projeto conta com a participação técnica do IFRO e é coordenado pela Secretaria Municipal de Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (SEMPLADEGE), responsável pelo acompanhamento e articulação das iniciativas.

A apresentação técnica foi conduzida por Fernanda Estrada, servidora da Secretaria de Estado da Educação (Seduc) e integrante do núcleo do IFRO. Durante o encontro, ela demonstrou o funcionamento do aplicativo, os mecanismos de acionamento e o fluxo de atendimento previsto para situações de emergência.

Participaram da reunião o prefeito Aldo Júlio, os secretários municipais Rodnei Paes (Planejamento), Edson Bavaresco (Governo) e Benê Leite (Chefe de Gabinete), além do vereador Investigador Edinho, representando o Poder Legislativo.

Também estiveram presentes Gideoni Brito, representante da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM), representantes da Polícia Militar e integrantes da Patrulha Maria da Penha.

O aplicativo foi desenvolvido para funcionar como um mecanismo de acionamento rápido e discreto em situações de ameaça ou perigo. A proposta é reduzir o tempo entre o pedido de socorro e a chegada das equipes de segurança.

Por meio de um botão de emergência disponível na tela do celular, a mulher previamente cadastrada poderá enviar um alerta sem precisar realizar uma ligação telefônica convencional, proporcionando mais discrição em situações nas quais a vítima não consegue falar ou teme chamar a atenção do agressor.

Outro recurso é a geolocalização. No momento do acionamento, o sistema transmite as coordenadas da usuária, permitindo identificar sua localização e orientar o deslocamento das equipes de segurança.

A plataforma também prevê o cadastro prévio das informações da usuária e a integração com a rede de atendimento.