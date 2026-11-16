Por FFER

Publicada em 16/11/2026 às 08h20

O Centro de Desenvolvimento do Futebol recebeu na tarde deste sábado a grande decisão do Rondoniense Feminino Sub-20 entre as meninas do Gazin Porto Velho e Desportiva Itapuense, e quem saiu na frente foi a Locomotiva e logo aos quatro minutos de jogo, Manu iniciou a jogado meio de campo e lançou em profundidade pela direita, Aline avança e vai a linha de fundo, cruza forte rasteiro, a bola possa pela pequena área e até Tailani chega e mandar a bola para o fundo da rede da equipe da Desportiva Itapuense.

O primeiro tempo foi comandado pelas meninas do Gazin Porto Velho, que criaram várias oportunidades para ampliar o placar, mas em tarde inspirada Rosana fez grandes de defesas no gol da Itapuense. A goleira Rosana brilhou principalmente nas bolas paradas nas cobranças da Amanda pela Locomotiva. A equipe da Itapuense tentou criar chances de gol explorando os contra ataques, mas pouco perigos a defesa da Gazin Porto Velho. E o primeiro tempo terminou mesmo com o placar de Gazin Porto Velho 1 Desportiva Itapuense 0.

Na segunda etapa a equipe de Itapuã do Oeste teve mais volume de jogo e chegando mais ao ataque, e logo aos quatro minutos teve a primeira chance disperdiçada. Os primeiro 20 minutos foram de muita insistência da Itapuense em busca do gol de empate, mas nada da bola entrar. O tempo foi passando e jogo se encaminhando para o final da partida, aos 29 minutos veio o golpe fatal do Gazin Porto Velho, Aisla fez ótima tabela e cruzou na área e a pequne Aline livre de cabeça amplia para a Locomotiva, jogando um balde de água fria na equipe da Desportiva Itapuense. Foi só esperar o apito final para as meninas da Locomotiva comemora o título de capeão do Rondoniense Feminino Sub-20 de 2026.