Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 16/11/2026 às 06h56

PORTO VELHO, RO - O vereador Zé Paroca, do Avante, eleito presidente da Câmara Municipal de Porto Velho para o biênio 2027-2028, criticou a utilização de visitas a unidades de saúde como instrumento de exposição política e defendeu uma atuação parlamentar baseada na fiscalização documental, no diálogo com a administração municipal e na independência institucional. Durante entrevista ao jornalista Vinícius Canova, no podcast RD Entrevista, o parlamentar também falou sobre a possibilidade de perder o mandato em decorrência de uma controvérsia eleitoral envolvendo a cota de gênero, explicou a reorganização da Mesa Diretora e reconheceu que ainda não conhece suficientemente os procedimentos administrativos da Câmara para anunciar seu futuro plano de gestão.

Uma das declarações mais incisivas ocorreu quando o entrevistado diferenciou o trabalho fiscalizatório da exposição pública de problemas enfrentados pela população. Paroca argumentou que a presença de vereadores em hospitais, acompanhada de cobranças diante de pacientes e servidores, não representa necessariamente uma fiscalização efetiva.

“O fiscalizatório, de forma séria, ele passa por documentos. Ele não passa por eu ir no Hospital João Paulo II ou aqui no Cosme e Damião ou aqui no Ana Adelaide, que é municipal, e fazer um show pirotécnico lá na frente, onde vai ter muita gente sentada, e falar: por que está demorando o atendimento? Não é assim que faz”, declarou.

Na avaliação do vereador, iniciativas dessa natureza podem produzir repercussão favorável entre pessoas insatisfeitas com o atendimento, mas também prejudicar a rotina dos profissionais responsáveis pelos serviços. Ele afirmou preferir o encaminhamento de informações aos órgãos competentes, sem transformar as medidas adotadas em divulgação política.

O parlamentar relacionou essa postura às próprias experiências de fiscalização. Contou que, após encontrar uma situação de falta de medicamentos em uma unidade de pronto atendimento, entrou em contato com o secretário responsável para solicitar providências. Segundo seu relato, a ausência de resposta levou à insistência na cobrança e à consideração de outros instrumentos administrativos e de controle.

“Quando, por exemplo, vou numa UPA, um dia desse não tinha o medicamento. Então liguei pro secretário: secretário, preciso que dê uma resposta aqui, o mais rápido possível. Não tinha resposta, depois liguei de novo, não teve resposta”, relatou.

Na sequência, mencionou ofícios, Ministério Público e Tribunal de Contas ao explicar os caminhos de fiscalização que considera adequados. Disse que não gosta de utilizar a tribuna como primeira alternativa para esse tipo de cobrança, defendendo o diálogo e a adoção progressiva das medidas necessárias.

Essa orientação, segundo Paroca, também caracteriza sua relação com o prefeito de Porto Velho. O vereador descreveu a convivência entre os dois como positiva, afirmou que os secretários municipais têm atendido suas solicitações e atribuiu ao chefe do Executivo disposição para enfrentar as demandas administrativas da capital.

Apesar disso, ressaltou que o trabalho municipal depende de uma estrutura composta por diferentes agentes públicos. Na avaliação apresentada, não basta a disposição pessoal do prefeito para garantir resultados se os demais setores não acompanharem as necessidades da administração.

O vereador também estabeleceu uma cobrança sobre o tempo de adaptação dos responsáveis pela gestão pública.

“Então, eu acredito só que a gente tem dois anos e não tem mais desculpa pra falar: tô aprendendo. Também não existe isso mais, né?”, afirmou.

Ao abordar o período em que comandará o Legislativo municipal, Paroca afirmou que pretende manter a interlocução com o Executivo, mas sem comprometer as atribuições constitucionais e institucionais da Câmara. Segundo ele, a presidência deverá assegurar condições para que os vereadores fiscalizem e legislem, mesmo quando as proposições parlamentares contrariem interesses ou preferências da administração municipal.

A tramitação dos projetos encaminhados pela Prefeitura foi apresentada como uma das prioridades de sua futura condução. Paroca defendeu que as matérias sejam examinadas pelas comissões competentes, discutidas em plenário e posteriormente submetidas à votação.

O vereador associou esse procedimento à necessidade de fortalecer o funcionamento da Câmara, evitando que a harmonia entre os poderes seja confundida com ausência de independência.

Ao tratar da organização administrativa da instituição, entretanto, adotou uma posição cautelosa. Embora tenha mencionado a existência de ideias para sua gestão, afirmou que não pretende divulgá-las antes de conhecer detalhadamente os processos internos.

“A gestão, ela é método, controles e processo. Eu não posso te dar aqui pretensões que eu tenho para a Câmara como gestor sem entender os processos de lá de dentro porque ainda não houve uma transição”, explicou.

Paroca informou que aguardava o contato do presidente em exercício para iniciar a transição. Somente depois dessa etapa, segundo ele, seria possível avaliar as condições administrativas da Casa e detalhar as providências que pretende desenvolver.

“Eu tenho um projeto, mas eu não vou falar porque senão vai ficar como falácia”, declarou, ao justificar a decisão de não antecipar anúncios.

O futuro presidente também respondeu sobre a alteração na composição da Mesa Diretora, anteriormente organizada para ter o pastor Evanildo à frente do Legislativo no segundo biênio. Indagado sobre os bastidores da mudança, evitou atribuir motivações definitivas aos envolvidos.



Durante entrevista ao jornalista Vinícius Canova, no RD Entrevista, o vereador Zé Paroca (Avante) comentou o processo eleitoral relacionado à cota de gênero que pode resultar na perda de seu mandato, afirmou não saber qual será o desfecho do caso e declarou que pretende recorrer das decisões judiciais / Reprodução

Segundo Paroca, sua impressão é que o pastor Evanildo não desejava permanecer na disputa pela presidência. Ele reconheceu, contudo, não possuir informações exatas sobre essa decisão.

O entrevistado relatou que a discussão sobre uma nova composição ganhou espaço entre os vereadores e mencionou um entendimento que atribuiu ao Tribunal Superior Eleitoral a respeito do período de escolha das mesas diretoras. Disse ainda que alguns integrantes da formação anterior manifestaram interesse em não permanecer nos respectivos cargos.

Foi nesse processo, conforme sua narrativa, que surgiu a possibilidade de assumir a presidência. O vereador afirmou ter aceitado a indicação como uma responsabilidade diante dos colegas e dos moradores de Porto Velho.

O debate sobre o futuro da Câmara ocorreu em meio a outra questão diretamente relacionada à permanência de Paroca na vida pública. Durante a entrevista, Vinícius Canova mencionou uma decisão do Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia envolvendo cassação de mandato e perguntou se o parlamentar efetivamente perderia o cargo.

Paroca não apresentou uma resposta conclusiva. Ao contrário, afirmou desconhecer o destino do processo relacionado à cota de gênero e demonstrou preocupação com a interpretação pública das acusações.

O vereador ressaltou que disputou a eleição de 2024 apresentando propostas e buscando votos, sem relacionar sua campanha à eventual conduta irregular de outras pessoas. Para ele, a discussão judicial não deveria levar automaticamente à conclusão de que todos os candidatos atingidos participaram de alguma irregularidade.

A repercussão do caso nos veículos de comunicação foi outro ponto questionado. Paroca afirmou que as notícias podem influenciar profundamente a maneira como os cidadãos enxergam os políticos e lamentou comentários que, segundo sua percepção, tratam os envolvidos como criminosos.

“A imprensa, ela tem esse poder. Então, quando a imprensa divulga, quando eu vou olhar os comentários, eu fico triste”, declarou.

O parlamentar também atribuiu grande responsabilidade aos meios de comunicação pela formação da opinião pública. Para ilustrar seu argumento, mencionou exemplos de influência da publicidade sobre hábitos de consumo e afirmou que a circulação de informações exige cuidado.

Ao comentar a eventual responsabilidade de integrantes do partido no episódio eleitoral, defendeu que as consequências das condutas individuais não sejam automaticamente atribuídas aos demais. Na sequência, reconheceu que a própria existência de irregularidade era objeto de contestação por advogados.

Paroca acrescentou que não havia acompanhado todos os detalhes da questão. Mencionou informações envolvendo o próprio partido e um possível pedido de renúncia, mas afirmou não estar suficientemente inteirado para esclarecer esses acontecimentos.

O vereador disse confiar na Justiça e manifestou intenção de apresentar recursos, citando embargos e a tramitação perante a Justiça Eleitoral. Na avaliação exposta durante a entrevista, o processo ainda permitiria a discussão judicial de sua situação funcional. Ele afirmou acreditar que as dúvidas seriam esclarecidas com o tempo.

A possibilidade de perda do mandato também se relaciona a uma discussão mais ampla apresentada pelo parlamentar: as limitações enfrentadas pelos vereadores para transformar propostas em resultados concretos.

Segundo Paroca, a população frequentemente cobra soluções diretamente dos parlamentares, mesmo quando a responsabilidade pela execução de determinados serviços pertence ao Poder Executivo. Ele utilizou como exemplo a existência de buracos nas ruas, situação que costuma gerar críticas aos vereadores, embora a intervenção material dependa da administração responsável.

O entrevistado afirmou que sua atividade legislativa já resultou em aproximadamente 20 projetos aprovados, dos quais cerca de dez teriam sido sancionados. Reconheceu, porém, que poucas dessas medidas haviam sido efetivamente implementadas, conforme sua própria avaliação.

O parlamentar também questionou a compreensão popular sobre a produtividade coletiva da Câmara. Disse que a aprovação e a sanção de leis não garantem, isoladamente, sua aplicação prática, e defendeu uma distinção entre a elaboração de normas e a execução das políticas correspondentes.

“Então, você acaba não aparecendo, porque o vereador é limitado. Ele é quase um pedinte, Vinícius”, declarou, ao explicar as dificuldades que atribui à atuação parlamentar.

Paroca afirmou que essas limitações contribuíram para ampliar atividades assistenciais desenvolvidas fora das atribuições formais de legislar e fiscalizar. Segundo ele, o objetivo foi utilizar a experiência administrativa adquirida no setor privado para realizar iniciativas de atendimento direto à população.

O vereador também relacionou o desconhecimento sobre as funções públicas à baixa participação política consciente. Contou que, antes de ingressar na política, ele próprio acompanhava as notícias sobre corrupção e investigações sem compreender suficientemente as possibilidades de participação na administração pública.

Essa percepção teria mudado quando começou a avaliar de que maneira poderia contribuir com sua experiência empresarial. Desde então, passou a defender que eleitores conheçam melhor os candidatos, suas propostas e suas trajetórias antes de decidir o voto.

Durante o programa, utilizou a situação de um cidadão que reclama de um buraco na própria rua para argumentar que a cobrança política deveria ser acompanhada de maior atenção ao processo eleitoral. Na avaliação do entrevistado, escolhas feitas sem conhecimento das propostas podem resultar em frustração posterior.

A educação política nas escolas apareceu como uma das propostas defendidas por Paroca. O vereador sustentou que os estudantes deveriam receber conhecimentos sobre funcionamento das instituições, participação eleitoral e responsabilidade na escolha dos representantes.

Também propôs ampliar o ensino de gestão financeira e atividades práticas. Como exemplo, mencionou uma viagem recente à China, onde afirmou ter observado experiências educacionais envolvendo gastronomia e desenvolvimento de habilidades cotidianas.

Paroca argumentou que a formação escolar precisa acompanhar transformações tecnológicas e sociais. Defendeu a presença da inteligência artificial nas atividades pedagógicas, desde que o objetivo seja compreender e utilizar a tecnologia, e não simplesmente transferir a ela a realização de tarefas.

A discussão tecnológica levou a entrevista ao tema da jornada de trabalho. O vereador afirmou que não considera incompatível a adoção de modelos com menos dias trabalhados, mas sustentou que a redução das jornadas deveria ser acompanhada por qualificação profissional e melhoria dos processos produtivos.

Ele citou a escala de quatro dias de trabalho para três de descanso e afirmou não ter objeção a esse formato. Ao mesmo tempo, argumentou que a capacidade de produzir em menos tempo depende de investimentos em capacitação e ferramentas tecnológicas.

O vereador também apresentou preocupações com a rotina dos professores. Segundo sua avaliação, salas de aula numerosas e demandas relacionadas às diferentes necessidades dos estudantes tornam a atividade desgastante. Defendeu maior reconhecimento profissional e apoio ao bem-estar psicológico dos educadores.

Outro tema político tratado foi a candidatura de Paroca a deputado estadual em 2026. O parlamentar não conseguiu conquistar uma cadeira na Assembleia Legislativa, embora tenha recebido, segundo os números mencionados durante a conversa, mais de 9,2 mil votos. Ele próprio citou aproximadamente 9,3 mil.

Questionado sobre o aprendizado proporcionado pela derrota, afirmou que o resultado o obrigou a revisar decisões de campanha. Disse que uma vitória provavelmente teria produzido comemoração, enquanto o insucesso o levou a examinar métodos, estratégias e possíveis erros.

“Então, com certeza, eu aprendi muito mais. Eu criei assim na minha mente um outro mecanismo para a próxima eleição, mas eu estou muito feliz, 9.300 votos para um ano e meio da pública”, declarou, em referência ao período de atuação na vida pública.

Paroca reconheceu que pretendia chegar à Assembleia Legislativa e demonstrou insatisfação com o resultado final. Ressaltou, contudo, que considera a votação recebida uma demonstração de reconhecimento ao trabalho desenvolvido em Porto Velho.

O entrevistado também vinculou a participação política ao compromisso de prestar serviços à população. Defendeu que a assistência às pessoas em situação de vulnerabilidade não seja vista exclusivamente como responsabilidade dos ocupantes de cargos públicos, mas como uma atividade que pode envolver diferentes setores da sociedade.

Na parte dedicada às ações sociais, o vereador explicou que realiza distribuição de alimentos e participa de iniciativas de assistência em saúde. Segundo ele, aproximadamente mil porções de sopa são entregues semanalmente em pontos de Porto Velho, incluindo a Policlínica Oswaldo Cruz e locais frequentados por pessoas em situação de vulnerabilidade.

A origem dessa atividade, conforme seu relato, está na distribuição de hambúrgueres e outros alimentos a profissionais de saúde durante o período da pandemia. A experiência mudou de direção depois que uma mulher recomendou que ele atendesse pessoas que aguardavam consultas e exames na Policlínica Oswaldo Cruz.

Paroca contou que inicialmente realizou entregas esporádicas. Posteriormente, ao ouvir o relato de uma paciente vinda do interior sem recursos para alimentação, decidiu aumentar a quantidade distribuída e a frequência da iniciativa.

O vereador afirmou que a atividade passou a ocorrer todas as sextas-feiras e foi ampliada após sua eleição para a Câmara Municipal. Reconheceu, no entanto, que a entrega de alimentos representa uma resposta temporária a problemas que exigem políticas públicas estruturadas.

Além das sopas, disse distribuir cestas básicas e destinar seu salário parlamentar à aquisição desses alimentos. Segundo o entrevistado, o valor permite comprar aproximadamente 201 cestas, enquanto sua atuação assistencial também inclui outras iniciativas.

O parlamentar mencionou a realização de atendimentos em saúde com a participação de profissionais de diferentes especialidades. Entre os serviços citados estavam consultas de clínica geral, pediatria, ortopedia e oftalmologia, além de exames preventivos e testes rápidos.

Essas atividades, conforme explicou, dependem de equipes e colaboradores envolvidos na organização dos atendimentos. Paroca afirmou procurar levar os serviços especialmente a comunidades e bairros mais distantes.

A experiência no setor privado foi apresentada como parte importante da organização dessas iniciativas. O vereador explicou que administra um empreendimento gastronômico da família e que seu contato com o trabalho começou ainda na infância.

Nascido José Uilson Guimarães de Souza, ele contou que herdou o apelido Paroca de sua mãe, responsável pela origem do negócio familiar. Seu pai, segundo a entrevista, era garimpeiro e chegou a Rondônia em 1976, depois de também trabalhar em Serra Pelada.

A família enfrentou dificuldades financeiras que levaram à abertura de um pequeno estabelecimento de alimentação. O negócio cresceu, passou por outros endereços em Porto Velho e se consolidou ao longo de mais de três décadas.

Paroca afirmou que começou a auxiliar a família ainda criança. Posteriormente, chegou a morar nos Estados Unidos, mas retornou ao Brasil quando percebeu que seu pai já não desejava continuar à frente do empreendimento.

Ao assumir responsabilidades administrativas, disse ter modificado processos internos para permitir que o restaurante funcionasse mesmo quando estivesse ausente. A experiência contribuiu, segundo ele, para a percepção de que poderia aplicar conhecimentos de gestão em outras atividades.

A decisão de concorrer à Câmara em 2024 foi descrita como inesperada. Paroca contou que não gostava de política e que sua insatisfação com notícias sobre corrupção contribuía para esse distanciamento. Posteriormente, passou a enxergar a participação eleitoral como uma oportunidade de ampliar ações que já realizava.

Ele relatou ter conversado com a esposa, o pai, os irmãos e pessoas próximas antes de confirmar a candidatura. A campanha, conforme sua narrativa, teve como ponto de partida o trabalho social desenvolvido anteriormente, sem que essas atividades tivessem sido iniciadas com objetivos eleitorais.

No encerramento da participação no RD Entrevista, Paroca foi convidado a explicar por que os moradores de Porto Velho deveriam acreditar em seu trabalho. Em resposta, afirmou que a credibilidade política deve ser construída pela trajetória, pelas ações realizadas e pela capacidade de apresentar propostas.

O vereador defendeu que a escolha dos representantes seja orientada por uma avaliação do passado e do presente de cada candidato, e não apenas pelas promessas apresentadas durante as campanhas.

“A política era, ela é e ela vai permanecer enquanto nós não estivermos aqui. Então, quando a gente olha para um cidadão, a gente tem que analisar o seu passado, o seu presente e o que ele pensa disso”, declarou.

Paroca encerrou a entrevista reafirmando sua disponibilidade para receber moradores no gabinete, com atendimento pessoal às segundas e terças-feiras e atividades externas nos demais dias da semana. O episódio do RD Entrevista foi apresentado por Vinícius Canova nos estúdios do Rondônia Dinâmica, em parceria com o Informa Rondônia.