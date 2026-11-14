Candidatos do Enem terão ônibus gratuitos neste domingo (15) em Porto Velho
Por Jhon Silva
Publicada em 14/11/2026 às 11h06
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Os candidatos que vão participar do segundo dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026 terão transporte coletivo gratuito neste domingo (15), em Porto Velho. A medida é garantida pela Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Segurança, Trânsito e Mobilidade (Semtran), para facilitar o acesso dos estudantes aos locais de prova.

A gratuidade está prevista na Lei Municipal nº 2.996 e estará disponível das 8h às 19h30. Durante esse período, os ônibus da concessionária JTP Transportes circularão com frota equivalente à utilizada aos sábados, ampliando a oferta de veículos em relação à programação habitual de domingo.

O prefeito Léo Moraes reforçou a importância da iniciativa para os participantes.

“Queremos que os estudantes cheguem aos locais de prova com tranquilidade, sem se preocupar com o custo da passagem. O Enem representa uma oportunidade importante para o futuro de milhares de jovens”.

COMO UTILIZAR O BENEFÍCIO

Léo Moraes afirmou que a gratuidade garante mais tranquilidade aos estudantes no Enem

Para embarcar gratuitamente, os candidatos deverão apresentar o cartão de inscrição do Enem, com a indicação do local de prova, e um documento oficial de identificação com foto.

Além do reforço no transporte coletivo, equipes da Semtran estarão mobilizadas para acompanhar o trânsito nas proximidades dos locais de aplicação do exame.

O secretário municipal de Segurança, Trânsito e Mobilidade, Iremar Torres, orientou os estudantes a planejarem o deslocamento com antecedência.

“Teremos uma operação especial de transporte e acompanhamento do trânsito. É importante que os candidatos consultem os itinerários, saiam de casa mais cedo e estejam com os documentos necessários para utilizar a gratuidade”.

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