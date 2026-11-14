Prefeitura realiza demolição de antigo prédio abandonado e atende reivindicação histórica de moradores

Por Iule Vargas

Publicada em 14/11/2026 às 11h03

A Prefeitura de Porto Velho realizou a demolição de um prédio abandonado localizado na esquina das ruas Duque de Caxias e Joaquim Nabuco, na região central da capital. O imóvel, que no passado funcionou como Escola de dança Municipal, estava há décadas sem utilização e se tornou motivo de preocupação para moradores devido ao descarte irregular de lixo, presença de animais peçonhentos e problemas de segurança.

Para quem mora nas proximidades, a intervenção representa a solução de um problema que se arrastava há décadas. Sônia, moradora da região há mais de 25 anos, comemorou a iniciativa. “Eu nem estava acreditando que isso finalmente estava acontecendo. São muitos anos esperando por uma solução. À noite, aqui acaba sendo um ponto de assaltos. Estou muito feliz porque a atual gestão olhou para esse problema”.

O morador Sidney também destacou a antiga reivindicação da comunidade. “São anos de espera. Durante muito tempo, os moradores pediram uma solução e não eram ouvidos. Hoje estamos vendo acontecer. Quero agradecer ao prefeito Léo Moraes por olhar para essa situação”.

A intervenção foi resultado de uma ação conjunta envolvendo as secretarias municipais de Infraestrutura (Seinfra), Inclusão e Assistência Social (Semias) e Trânsito (Semtran), além da Defesa Civil e da Atividade Delegada.

O prefeito Léo Moraes destacou a importância de atender à antiga reivindicação da comunidade. “Estamos trabalhando para resolver problemas históricos da cidade, recuperar espaços abandonados e garantir mais segurança e qualidade de vida para a população”.

SEGURANÇA E ATENDIMENTO SOCIAL

Antes da demolição, a Defesa Civil realizou uma avaliação das condições do imóvel. Segundo Felipe Freire, gerente de Vistoria Técnica, a estrutura apresentava danos e condições que representavam riscos. “A avaliação identificou a necessidade de intervenção para evitar riscos à população”.

O secretário municipal de Infraestrutura, Liandro Loyola, destacou a atuação da pasta na operação. “A Seinfra executou a demolição e os serviços necessários para a retirada da estrutura, garantindo a segurança durante os trabalhos”.

A Semias também participou do planejamento da ação. O secretário Paulo Afonso explicou que a equipe realizou um levantamento sobre as pessoas em situação de rua que frequentavam o imóvel. Elas foram informadas sobre a intervenção e receberam orientações. “Nosso compromisso é garantir o suporte, o acolhimento necessário por meio da rede de assistência social e, sobretudo, a garantia de direitos dessas pessoas.”

A coordenadora da Abordagem Social, Milene Silva, explicou a atuação das equipes. “Nossa equipe realizou a orientação e o acompanhamento dessas pessoas, identificando suas necessidades e fazendo os encaminhamentos necessários”.

A segurança da operação contou com a participação da Atividade Delegada. A tenente Conceição ressaltou o trabalho realizado no local. “Nossa atuação foi garantir a segurança durante os trabalhos, protegendo os trabalhadores e a população”.

A Semtran também atuou na organização do trânsito, com a interdição parcial da via durante a execução dos serviços. A medida garantiu condições de segurança para os trabalhadores, pedestres e condutores que circulavam pelo trecho.

A ação representa mais um passo na recuperação dos espaços urbanos de Porto Velho. Ao intervir em áreas marcadas pelo abandono, a Prefeitura busca eliminar situações de risco, melhorar o ambiente urbano e atender às demandas da população, contribuindo para uma cidade mais segura, organizada e acolhedora.