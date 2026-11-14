Capacitação em primeiros socorros ensina pacientes a salvar vidas na USF Osvaldo Piana

Por Taiana Mendonça

Publicada em 14/11/2026 às 10h54

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), em parceria com o Centro Universitário Afya São Lucas, realizou, na manhã desta sexta-feira (13), uma ação educativa de primeiros socorros na Unidade de Saúde da Família (USF) Osvaldo Piana. Conduzida por acadêmicos de Medicina, sob a coordenação da médica Vanessa Cruz, a iniciativa teve como objetivo orientar a população sobre como agir nos primeiros momentos de uma emergência.

Para alcançar os usuários presentes na unidade, a equipe realizou demonstrações práticas com os moradores que aguardavam atendimento. Com o lema “Primeiros Minutos, Grandes Impactos: Informação que salva. Atitude que transforma”, a atividade abordou técnicas de Reanimação Cardiopulmonar (RCP) e manobras de desengasgo para adultos e bebês menores de um ano, além de orientações sobre como agir antes da chegada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

FORMAÇÃO E COMUNIDADE

Entre os moradores que participaram da atividade estava a dona de casa Miriam Erlane, que se voluntariou para praticar uma das manobras durante a simulação. Para ela, a experiência mostrou a importância de conhecer procedimentos básicos que podem fazer diferença em situações de emergência.

“Eu achei muito importante, porque são coisas básicas, simples, que a gente precisa, né? A gente vê que não é algo complexo e que qualquer pessoa pode fazer”.

Oficina de primeiros socorros ensina moradores a reconhecer paradas cardiorrespiratórias e agir antes da chegada do Samu

O prefeito Léo Moraes destacou que a iniciativa une educação preventiva e formação humanizada dos futuros profissionais de saúde.

“A preservação da vida começa pela informação e pelo preparo da nossa gente. O detalhe mais rico e transformador desta ação é ver os futuros médicos integrados à comunidade dentro do ambiente da nossa unidade de saúde. Eles ganham em sensibilidade e experiência prática no atendimento ao público, enquanto a população aprende a agir com rapidez para salvar vidas”, afirmou o prefeito.

A secretária municipal de Saúde, Sandra Cardoso, ressaltou os benefícios da parceria institucional e enfatizou a importância do acompanhamento técnico durante toda a atividade.

“Essa cooperação traz um ganho imenso tanto para os alunos, que vivenciam a realidade do SUS e do atendimento básico, quanto para os nossos pacientes, que saem da unidade com um conhecimento essencial para salvar vidas. É fundamental destacar que todo esse trabalho ocorre com a supervisão constante de médicos e profissionais qualificados, garantindo segurança e rigor técnico em cada orientação”, pontuou a secretária.

PRIMEIROS MINUTOS

A médica Vanessa Cruz explicou que o objetivo central da oficina é preparar pessoas sem formação na área da saúde para reconhecer situações de emergência e saber como agir até a chegada do atendimento especializado.

“A gente entende que os primeiros minutos de um paciente em parada cardiorrespiratória são os mais importantes. Se a gente conseguir instruir a população a reconhecer esses primeiros minutos, já vai ajudar a manter um coração, um cérebro funcionando, até que o atendimento médico chegue”, ressaltou a coordenadora.

A atividade também aproxima os futuros profissionais da realidade dos serviços públicos de saúde e permite compartilhar com a comunidade conhecimentos adquiridos durante a formação acadêmica, fortalecendo as ações de educação e prevenção em saúde.

Em casos de emergência médica, parada cardiorrespiratória ou engasgo grave, o Samu pode ser acionado gratuitamente pelo telefone 192, disponível 24 horas por dia.