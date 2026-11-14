Feira de Adoção Animal reúne cerca de 60 cães e gatos em Porto Velho

Por Letícia Regis

Publicada em 14/11/2026 às 11h30

É hoje a oportunidade de conhecer um novo companheiro de quatro patas e transformar a vida de um animal. A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Sema), realiza neste sábado (14) mais uma edição da Feira de Adoção Animal, com cerca de 60 cães e gatos disponíveis para adoção.

Os animais são provenientes de resgates realizados pela Coordenadoria de Proteção Animal e de acolhimentos feitos por protetores independentes cadastrados junto à Sema. Entre adultos e filhotes de diferentes portes, todos passaram por cuidados de saúde, incluindo vacinação e castração.

A iniciativa busca oferecer uma nova oportunidade aos animais que enfrentaram situações de abandono e vulnerabilidade, além de incentivar a adoção responsável e conscientizar a população sobre a importância de combater o abandono.

Prefeito Léo Moraes incentiva a adoção responsável e o acolhimento de animais resgatados

O prefeito Léo Moraes destacou que a feira representa uma oportunidade de proporcionar um novo lar aos animais que aguardam por uma família.

“Adotar é um gesto de carinho e responsabilidade. Queremos incentivar cada vez mais pessoas a oferecerem um lar aos animais que precisam de uma segunda chance e, ao mesmo tempo, fortalecer as políticas de proteção animal em Porto Velho”.

O secretário municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Arthur Borin, ressaltou o trabalho conjunto realizado para garantir que os animais estejam preparados para encontrar novos tutores.

“Nosso objetivo é garantir que esses animais tenham a oportunidade de encontrar famílias que possam oferecer amor, segurança e os cuidados necessários. Cada adoção representa uma nova história e uma oportunidade de transformar vidas”.

Durante a feira, um adestrador também estará presente para orientar os visitantes sobre comportamento animal, adaptação ao novo lar e cuidados importantes para uma boa convivência entre tutores e animais de estimação.

A Sema reforça que o evento será destinado exclusivamente à adoção dos animais previamente selecionados pela Coordenadoria de Proteção Animal e pelos protetores cadastrados. Não será permitido levar animais particulares para disponibilização ou encaminhamento à adoção durante a programação.

A Prefeitura convida a população a participar da feira, conhecer os animais disponíveis e considerar a adoção como uma forma de oferecer cuidado, proteção e uma nova oportunidade de vida.