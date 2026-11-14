Professores da rede estadual conquistam 2º lugar em simpósio de ciência e tecnologia de Rondônia

Por Isabelly Rodrigues

Publicada em 14/11/2026 às 10h58

Professores da Rede Pública Estadual de Ensino conquistaram o 2º lugar no IV Simpósio de Ciência, Tecnologia e Inovação de Rondônia (Simfap), realizado nos dias 5 e 6 de novembro, em Porto Velho. A premiação reconheceu uma pesquisa que integrou Física, programação e robótica educacional para desenvolver um sistema automático de ventilação com detecção de gases em ambientes escolares. Os premiados foram, a professora da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio John Kennedy, Nayara Fernanda Cunha, e o professor da Mediação Tecnológica de Rondônia, Maicon Maciel.

O trabalho, intitulado “Sistema automático de ventilação com detecção de gases utilizando ESP32: desenvolvimento de um protótipo para ambientes escolares”, foi desenvolvido pela professora Nayara Fernanda, sob orientação do professor Maicon Maciel. A pesquisa foi apresentada em formato de banner e reconhecida durante a programação do evento, promovido pela Fundação de Amparo ao Desenvolvimento das Ações Científicas e Tecnológicas e à Pesquisa do Estado de Rondônia (Fapero).

O titular da Seduc, Alisson Maia, ressalta que o reconhecimento evidencia a capacidade dos professores de transformar situações do cotidiano em oportunidades de aprendizagem, incentivando os estudantes a participar de experiências práticas que envolvem ciência, tecnologia e inovação.

PESQUISA

A proposta surgiu diante dos impactos da fumaça provocada pelas queimadas durante o período de estiagem, situação que compromete a qualidade do ar e interfere na rotina das escolas. Para enfrentar esse desafio, os professores desenvolveram um protótipo didático capaz de identificar a presença de gases e acionar automaticamente um sistema de ventilação.

O equipamento utiliza um sensor de gases MQ-2, um microcontrolador ESP32, com apoio de Arduino Uno, um módulo relé e dois coolers alimentados por uma fonte de 12 volts. Os componentes foram instalados em uma maquete de Painel de Fibra de Média Densidade (MDF) que representa o ambiente escolar. Quando as leituras do sensor ultrapassam o limite configurado, o relé aciona os coolers. O funcionamento também pode ser acompanhado em tempo real por meio de gráficos de monitoramento.

Durante os testes, o protótipo respondeu ao aumento das leituras do sensor e acionou a ventilação automaticamente. Em um dos registros, realizado em 3 de novembro, o painel de monitoramento alcançou 1.137 unidades. Em outro período observado, os valores diminuíram de aproximadamente 123 para 36 unidades.

Os pesquisadores esclarecem que as medições são indicativas do sensor e ainda não representam concentrações calibradas em partes por milhão (ppm). Entre as próximas etapas previstas estão a calibração do equipamento, a ampliação dos ensaios e o registro de séries experimentais mais longas.

PARTICIPAÇÃO DOS ESTUDANTES

O desenvolvimento do projeto também contou com a participação dos estudantes, que colaboraram na construção do protótipo. A experiência possibilitou aplicar conhecimentos de diferentes áreas e aproximar os conteúdos trabalhados em sala de aula de situações presentes na realidade amazônica.

O IV Simpósio de Ciência, Tecnologia e Inovação de Rondônia reuniu pesquisadores, estudantes e instituições de ensino para divulgar e reconhecer trabalhos científicos desenvolvidos no estado. A Fapero atua no incentivo à pesquisa, ao desenvolvimento tecnológico e à inovação por meio de editais, bolsas e financiamento de projetos.