Porto Velho participa da Festuris 2026 e apresenta potencial turístico da capital em Gramado

Por André Oliveira

Publicada em 14/11/2026 às 11h13

Porto Velho está presente na Festuris 2026 – Feira Internacional de Turismo de Gramado, no Rio Grande do Sul, um dos maiores eventos do setor na América Latina. A participação tem como objetivo apresentar as potencialidades turísticas da capital rondoniense, fortalecer parcerias, ampliar oportunidades de negócios e divulgar destinos e experiências que fazem de Porto Velho um lugar singular na Amazônia.

A representação do município reúne diferentes segmentos do turismo, com a participação de iniciativas como Veredas, Amazon Birdwatching, Bera Turismo PVH e Sítio Paraíso, além de representantes da Reserva Extrativista Lago do Cuniã, que ganha destaque na programação.

A presença da comunidade do Cuniã conta com cinco representantes: Roseli e Zacarias, da Agência Lago do Cuniã; seu Jorge, chef de cozinha e especialista no preparo de carne de jacaré; Alan, responsável pela promoção do Lago do Cuniã; e Edvando, vice-presidente da Associação de Moradores e Comunitários da Reserva Extrativista Lago do Cuniã (ASMOCUN).

iniciativa divulga o turismo comunitário, valorizando a natureza, a cultura e as tradições locais

A participação desses representantes fortalece a divulgação do turismo de base comunitária e apresenta aos visitantes experiências ligadas à natureza, à gastronomia regional, à cultura e ao modo de vida das comunidades tradicionais. A Reserva Extrativista Lago do Cuniã é um dos destaques por reunir biodiversidade, paisagens amazônicas e iniciativas que valorizam o protagonismo das populações locais.

Para o prefeito de Porto Velho, Léo Moraes, participar de um evento internacional desse porte é uma oportunidade de mostrar que a capital tem muito a oferecer ao turismo.

“Porto Velho tem riquezas naturais, culturais e históricas que precisam ser cada vez mais conhecidas. Essa é uma oportunidade de apresentar nosso potencial, atrair novos olhares e criar conexões que possam gerar desenvolvimento, emprego e renda para a nossa população”.

O secretário executivo de Turismo, Aleks Palitot, também participa do evento em Gramado e ressalta a importância de apresentar a diversidade de experiências que Porto Velho oferece.

“Estamos mostrando que Porto Velho vai muito além de ser uma porta de entrada para a Amazônia. Temos turismo de natureza, observação de aves, experiências comunitárias, gastronomia, história e cultura. A presença dos empreendedores e, principalmente, dos representantes do Lago do Cuniã é fundamental para dar visibilidade a quem vive o turismo na prática e valoriza nossas riquezas”.

Turismo que gera oportunidades

Aleks Palitot afirmou que o evento amplia a divulgação da diversidade turística, cultural e gastronômica de Porto Velho

A participação na Festuris representa uma oportunidade de conectar Porto Velho a profissionais, empresas, operadores e investidores do mercado turístico nacional e internacional. A iniciativa também contribui para fortalecer os empreendedores locais e ampliar a visibilidade de destinos que ainda têm grande potencial de crescimento.

Com a presença de diferentes segmentos e o protagonismo das comunidades da Reserva Extrativista Lago do Cuniã, Porto Velho apresenta ao público da Festuris a diversidade de seu território e reforça o compromisso com um turismo que valoriza a natureza, a cultura, a identidade amazônica e o desenvolvimento sustentável.