Rebaixamento de morros melhora o acesso às estradas rurais de Machadinho com apoio de Ezequiel Neiva

Por Alexandre Almeida

Publicada em 14/11/2026 às 10h45

Ezequiel Neiva promoveu ações que beneficiaram moradores da zona rural (Foto: Alexandre Almeida I Secom ALE/RO)

A melhoria da infraestrutura das estradas rurais é fundamental para garantir melhores condições de deslocamento e contribuir com o desenvolvimento da produção agrícola. Em Machadinho do Oeste, os trabalhos de rebaixamento de morros realizados na região do Projeto de Assentamento (PA) Belo Horizonte contaram com o apoio do deputado estadual Ezequiel Neiva (PL).



As intervenções foram executadas na Linha 13, na Linha 11 e no travessão que liga a Linha 10 à Linha 11, com serviços realizados pela Prefeitura de Machadinho do Oeste, por meio da Secretaria Municipal de Obras (Semosp). As melhorias têm como objetivo facilitar o tráfego de veículos, reduzir dificuldades de acesso e proporcionar mais segurança para moradores, produtores rurais e estudantes que utilizam diariamente as estradas.



Ezequiel Neiva destacou a importância da intervenção para a mobilidade na região. “O rebaixamento dos morros é um serviço que faz a diferença na vida de quem utiliza essas estradas diariamente. São melhorias que facilitam a trafegabilidade, oferecem mais segurança e permitem que moradores e produtores rurais tenham melhores condições para se deslocar e transportar sua produção”, frisou.



O deputado estadual Ezequiel Neiva também ressaltou a importância de apoiar ações de infraestrutura que atendam às necessidades de quem vive na zona rural. “Nosso trabalho também é olhar para as comunidades rurais, entender suas dificuldades e contribuir para que as melhorias aconteçam. Uma estrada em boas condições facilita o acesso às propriedades, o transporte escolar e o escoamento da produção. São ações importantes para valorizar as famílias que vivem e trabalham no campo”, destacou.





Estrada em boas condições facilita o acesso às propriedades, o transporte escolar e o escoamento da produção (Foto: Alexandre Almeida I Secom ALE/RO)



Os trabalhos contaram ainda com o apoio dos vereadores João Carlos e Reginaldo Batista, além dos colaboradores Abrahãozinho e Celso Coelho. A execução ficou sob responsabilidade da Prefeitura Municipal, por meio da Semosp, reforçando a parceria em favor da infraestrutura e da qualidade de vida da população rural de Machadinho do Oeste.