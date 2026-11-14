Morre Rogério Fróes, ator de “Prova de Amor”, aos 92 anos

Por IG

Publicada em 14/11/2026 às 10h35

O ator Rogério Fróes morreu nesta sexta-feira (13), aos 92 anos. A morte do artista, que acumulava cerca de 70 anos de carreira, foi anunciada pela filha, a atriz Gisele Fróes. Ao longo de sua trajetória, o veterano construiu uma extensa carreira no teatro, no cinema e na televisão, tornando-se conhecido por personagens que marcaram diferentes gerações.

70 anos dedicados à arte

Natural de Santos Dumont, em Minas Gerais, Rogério Fróes iniciou sua carreira artística ainda jovem e construiu uma trajetória que atravessou cerca de sete décadas. Além de ator, também trabalhou como diretor e produtor, mantendo uma forte ligação com o teatro durante toda a vida profissional.

Nos palcos, participou de diferentes montagens e ajudou a construir uma carreira marcada pela versatilidade. O teatro foi uma das principais bases de sua trajetória, paralelamente aos trabalhos que realizou no cinema e, posteriormente, na televisão.

Personagens que marcaram a TV

Na televisão, um dos trabalhos mais lembrados pelo público foi o personagem Velho Gui, da novela “Prova de Amor”, exibida pela Record entre 2005 e 2006. O papel se tornou um dos destaques de sua trajetória e ajudou a apresentar o ator a uma nova geração de telespectadores.

Rogério Fróes também esteve presente em outras produções ao longo da carreira. Seu último trabalho foi em “Juntas e Separadas”, do Globoplay, mostrando que o artista permaneceu em atividade até os últimos anos de vida.

Carreira também no cinema

Além dos palcos e da televisão, Rogério Fróes construiu uma trajetória no cinema brasileiro. O ator participou de produções como “Perpétuo contra o Esquadrão da Morte”, “Sábado Alucinante”, “Menino do Rio”, “Mauá – O Imperador e o Rei”, “Redentor”, “Não Se Pode Viver sem Amor” e “Três Verões”.