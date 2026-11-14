O governador eleito e os dez desafios de uma Rondônia em crescimento

Por Waldir Costa / Rondônia Dinâmica

Publicada em 14/11/2026 às 10h30

Rondônia é um Estado jovem, com pouco mais de 40 anos de emancipação político-administrativa. É uma das poucas fronteiras econômicas do País. No dia 6 de janeiro, o senador Marcos Rogério, presidente regional do PL, assumirá o comando político-administrativo do Estado para os próximos 4 anos, após ser eleito nas eleições gerais de 5 de outubro, no primeiro turno.

Os desafios para o governante de um Estado ainda em formação, mas com futuro promissor e garantido, são muitos, alguns que se arrastam há décadas sem solução de continuidade. Rogério é rondoniense de Ji-Paraná, onde foi vereador, depois se elegeu deputado federal e, posteriormente, senador. Hoje é o governador eleito.

A saúde pública é o “calo no sapato” de todo administrador público. Entra governo, sai governo, o mesmo ocorrendo com secretários, e o povo continua sendo muito mal servido no segmento. Em poucos municípios, o setor funciona com o mínimo de atenção dos governantes. Triste, mas é a realidade não somente do Estado, mas do País. Precisa de atenção especial.

A educação também está entre as prioridades dos governantes públicos, mas nem sempre recebe a devida atenção. Em Rondônia, o sistema educacional não é nenhum exemplo, mas é preciso muito mais, pois, como já dizia o educador brasileiro Paulo Freire: “Educação é a suprema Lei”.

Outro problema sério em Rondônia é o saneamento básico. Dos 52 municípios, Cacoal, com o ex-prefeito Divino Cardoso, que passou pelo cargo mais de uma vez, tem cerca de 65% de rede de esgoto. É exceção. Porto Velho, a capital, é a centésima cidade no Brasil em saneamento básico, com 9,89%. Assim mesmo, tendo como maior “estação de tratamento” o Rio Madeira, que banha a cidade.

O atual governador, Marcos Rocha (PSD), tentou privatizar a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia (Caerd), mas não conseguiu. Seria esse o caminho?

A privatização do trecho da BR-364 entre Porto Velho e Vilhena, com cerca de 700 km, conhecido como “Corredor da Morte”, devido ao elevado volume de acidentes, a maioria com vítimas fatais, deve estar na pauta do governador Rogério e de sua equipe. É um segmento federal, mas deve-se buscar solução para o trecho, pois a privatização não funciona, os acidentes continuam, as obras relevantes não ocorreram e o que mais preocupa: o consórcio vencedor tem 30 anos para duplicar pouco mais de 100 quilômetros. Em períodos de safras de grãos (soja, milho, café), além da exportação de carne, cerca de 2,5 mil veículos/dia de carga circulam pelo trecho, sem contar motocicletas e veículos de passeio. Mais de 90% dos caminhões, bitrens e treminhões retornam “batendo carrocerias”.

A industrialização é outra área que deve estar entre as prioridades. Rondônia é um dos Estados que mais exportam soja, inclusive para a China, e não tem indústrias no segmento. Industrializar parte da produção agrícola e da pecuária deve estar entre os investimentos do futuro governo.

É a mesma situação para o sistema rodoviário do Estado, que precisa ser revisto para poder garantir o escoamento da produção na área rural, que é enorme e crescente. As rodovias estaduais, as ROs, carecem de maior atenção do Departamento de Estradas de Rodagem (DER). Rondônia tem um clima diferenciado, inverno (chuvas diárias durante cerca de 6 meses) e verão (meses de chuvas esparsas, seca), e exige um cronograma específico tanto na área agrícola como na manutenção das rodovias e estradas vicinais. Porto Velho tem mais de 7 mil quilômetros em vicinais. Uma parceria com os municípios seria um dos caminhos para assegurar o transporte das safras e do gado.

A Rondônia Rural Show, sempre muito badalada, deve ser revista. As mais recentes foram muito mais shows que rural. A diversão e o entretenimento devem fazer parte do evento, mas a prioridade é o setor rural, que ficou em segundo plano.

Festa é bom, mas primeiro a obrigação, depois a devoção.

A composição de uma equipe eficiente e identificada com a realidade social, política e econômico-financeira do Estado é fundamental para a garantia de um bom governo. Compor as secretarias e diretorias com pessoas qualificadas é fundamental. A opção por um político na chefia e um técnico como adjunto e, também, ao contrário, um político como titular e um técnico como vice, é uma maneira de buscar o acerto ou de errar menos.

A prática da política na sua essência é necessária, fundamental. A harmonia entre os poderes, o que não quer dizer conivência, tem muito a ver com a administração pública. Executivo, Legislativo e Judiciário harmônicos e conscientes das suas responsabilidades legais certamente levarão Rondônia para um patamar mais elevado do que aquele em que já está.